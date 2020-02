El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, llevó a su gestión en la comuna de la capital a una exfuncionaria con la que trabajó en la Municipalidad de Miraflores, a quien la gestión posterior denunció por presuntamente haber participado en la sustracción de casi 300 mil soles de las arcas de la comuna miraflorina.

Así lo reveló un reportaje de Punto Final este domingo, en el cual se revelaron las identidades de los exfuncionarios Sofía Ríos Rosales, exgerenta de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Miraflores, y Fernando Montoya Bardales, ex subgerente de Contabilidad y Finanzas en la misma comuna, implicados en la extracción irregular de 294 mil 500 soles.

PUEDES VER Vizcarra se reunirá este lunes con Fuerza Popular, Somos Perú y APP

El hallazgo de la sustracción lo hizo la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Miraflores a finales de 2018. En su informe, el órgano adscrito a la Contraloría General de la República, identificó que hubo movimientos financieros de las cuentas de la comuna que tuvieron como destinatario al subgerente Fernando Montoya Bardales.

“Sí, efectivamente, del informe de auditoría que realizó en esa época la gestión anterior, se detectaron movimientos desde dos cuentas del banco, en las cuáles la municipalidad tenía sus depósitos, que fueron transferidas a las cuentas del mismo subgerente”, indicó a Punto Final el actual gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, Andrés Palomino.

De acuerdo al informe, la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de Miraflores halló que Montoya Bernales se había apropiado de 294,500 soles entre abril y julio de 2018.

Todos los movimientos se hicieron a través de transferencias digitales, indica Punto Final en su reportaje. De acuerdo al citado dominical, Montoya Bardales comenzó a enviar dinero a su cuenta personal en el mismo banco BANBIF.

Así lo corroboraron trabajadores de la Municipalidad de Miraflores, como Yorlina Baylón, giradora de pagos y cheques en la comuna miraflorina:

“El señor Montoya quería realizar una transferencia a su cuenta personal por S/. 19,000, a través del BANBIF, pero como esa operación no tenía sustento, me dio miedo y no quise realizarla, ante lo cual el señor Montoya me manifestó que se debía realizar esta operación por orden superior, ante mi negativa, me solicitó mi token del BANBIF”, dijo la trabajadora.

Hans Gutiérrez Guerrero, otro funcionario de la Municipalidad de Miraflores, también corroboró las operaciones que hacía Montoya Bardales, según Punto Final.

“No lo denuncié porque él era mi jefe inmediato. Sin embargo, cuando regresé de mis vacaciones, me enteré que había realizados otras operaciones similares”, manifestó sobre el caso.

Siete operaciones

En total, durante cuatro meses, Fernando Montoya Bardales llevó a cabo siete movimientos que, sumados, sumaron 294 mil 500 soles:

El 11 de abril de 2018, por 19 mil soles. El 15 de junio, por 11 mil soles. El 22 de junio, por 54 mil soles. El 27 de junio, por 20 mil soles. El 3 de julio, por 50 mil soles. El 5 de julio, por 70 mil 500 soles. El 9 de julio, por 70 mil soles.

PUEDES VER Los Intocables Ediles habrían dado $10 000 para boda de Luciana León

El actual alcalde de Miraflores, Luis Molina, señaló que la comuna miraflorina ha “ampliado la investigación”.

"Hemos incluido a la gerenta de administración y finanzas (Sofía Ríos Rosales), que también consideramos que es responsable, no solo porque nosotros suponemos, sino porque hay un informe de la Contraloría General de la República”., señaló.

De acuerdo a Punto Final, en el informe de la Contraloría, se encuentra responsabilidad penal tanto en Montoya Bardales como en Ríos Rosales, por haber facilitado la sustracción del dinero.

“La gerenta tiene responsabilidad porque firmó uno cheques”, agregó el alcalde de Miraflores.