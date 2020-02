Juan Carlos Tafur, comunicador y columnista de La República, considera que Salvador del Solar, Daniel Urresti y César Acuña serán los que más respaldo tendrán para el cargo presidencial en las próximas elecciones generales del 2021.

Indicó además que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular "está liquidada políticamente para los siguientes comicios, en referencia al proceso legal en su contra al estar denunciada por presunta organización criminal, avado de activos, entre otros delitos.

“Yo creo que entre Del Solar, Acuña y Urresti está el próximo presidente de la República. (...) Creo que va a ser de centro derecha", respondió el periodista en entrevista con Diario Trome.

Juan Carlos Tafur mencionó que los votos de los “caviares” serán para el ex primer ministro, Salvador del Solar. El también director de cine y actos, ha señalado en reiteradas oportunidad que no tiene pensado postular nuevamente a un cargo público.

“No sé si (Del Solar sea candidato) de (Martín) Vizcarra... A Vizcarra le haría bien que sea, pero no sé si orgánicamente lo vaya a ser. Es el candidato de los ‘caviares’”, mencionó.

Respecto a César Acuña, el comunicador indicó que el partido que fundó Alianza Para el Progreso tiene bastante aceptación a nivel nacional, al 360 autoridades regionales y locales.

“Eso en gran medida lo explica y adicionalmente el discurso emprendedor que Acuña representa también lo catapulta en esa línea.”, manifestó, agregando que esta organización, junto a la de Acción Popular y Somos Perú tenían “más puntos de venta a nivel del territorio nacional”, por tener “más redes políticas”.

Sobre Urresti, Tafur analizó la gran votación que tuvo, a pesar que está investigado por presunto asesinato al periodista Hugo Bustíos y de violación a una campesina. Mencionó que todo se debe a que representa la imagen “del orden”.

“Porque recoge esa expectativa de orden. La delincuencia es hoy el principal problema nacional, entonces quien prometa o aparente resolver ese problema merecerá la confianza ciudadana”, indicó.

Respecto a la acogida ciudadana del Partido Morado, el periodista considera que los cuestionamientos a su líder Julio Guzmán lo van a afectar. El también excandidato presidencial huyó del departamento en que se encontraba una dirigente de la organización política que lidera, cuando se incendiaba. El lugar afectado estaba decorado con corazones y velas.

“Lo de Julio Guzmán significa la conquista de la ‘caviarada’. Los ‘caviares’ han dejado de ser de izquierda. La izquierda ha perdido a los radicales que se han ido a UPP y a los ‘caviares’ que se han ido al Partido Morado y ya no piensan regresar”, dijo.

Respecto al Partido Aprista Peruana (Apra), que obtuvo solo el 2.8 % de respaldo en los comicios congresales, el comunicador considera que la situación no mejorará a corto plazo, pero no significa que esté liquidado.

“A corto plazo no. Sí tiene una generación interesante de treintones que quizás para esta elección y el 2026 no le dé el tiempo de madurar, pero a futuro yo no veo al Apra liquidado”, mencionó.

Sobre el respaldo al Frepap

Juan Carlos Tafur señaló que el alto respaldo que obtuvo el Frente Popular Agrícola Popular (Frepap) se debe al “nicho diruptivo estructural”, y que en algunos votos se oculta “la joda”. Agrega que el apoyo tamién se base en el reclamo de la ciudadanía a mayor seguridad.

“(El voto a Frepap) reclama más seguridad, orden, tranquilidad, pero en el voto del Frepap ahí está escondido el voto de la joda, de la desafección. No es un voto comprometido con la ideología del Frepap”, aseguró.

No obstante, subrayó que obtener el 15 % de votación para las elecciones congresales no es tener la mayoría de apoyo en la población.

“Sí, lo disruptivo va a permanecer el 2021. Yo no creo que crezca, eso sí. No creo que venga un aluvión... Tienen entre los dos 15%, no es la gran mayoría del Perú, o sea, ha generado un susto mayor del que realmente corresponde”, señaló.

El presidente Martín Vizcarra Cornejo aceptó, en entrevista exclusiva con La República, que Salvador del Solar, su ex primer ministro, sería una buena alternativa como candidato para los próximos comicios del 2021, en el que se elegirá a su sucesor en el cargo.