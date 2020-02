Tuesta: Si partidos no articulan se van a bloquear entre todos en el Congreso

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, señaló que a pesar de que en la campaña política para las elecciones congresales 2020 se encontró propuestas individuales en el Congreso ahora se debe trabajar en construir la bancada

“Ya en el Congreso anterior, 105 de 130 eran invitados, y la relación entre invitado y partido es débil, es un matrimonio de migrantes, termina y cada uno se va por su lado. Empezaron seis bancadas y terminaron 12″, sostuvo en una entrevista con El Comercio.

Asimismo, reforzó la idea de que será un Parlamento difícil de articular por la cantidad de bancadas que habrán, sin embargo, será el único mecanismo para trabajar en favor de las reformas y demás proyectos pendientes.

"No va a ser fácil articular nueve bancadas. Los partidos se tienen que dar cuenta de que, si no articulan, no va a salir lo suyo. La necesidad de negociar crece, si no, se van a bloquear entre todos”, sostuvo Tuesta.

A la vez señaló que el próximo Congreso estará compuesto por mucha gente nueva. Agregó que “muchos de ellos quieren reivindicar lo corto como posibilidad de hacer cosas. Al no haber reelección, pueden trabajar hasta el último día, sin estar en campaña. Pero dije, podría, es un condicional, depende de quiénes entren.

Asimismo, se refirió que cualquier intento de reforma es imposible con la norma actual. Justificó que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones dicta que un año antes (de elecciones) “no se pueden hacer modificaciones de las reglas de juego, o sea, el 11 de abril”.

“Los exmiembros de la comisión de reforma estamos planteando que exista un acuerdo para que se modifique ese artículo. ¿Para cuándo? Julio o agosto, antes de la inscripción de partidos. Ganas medio año y una legislatura”, precisó.

Fernando Tuesta también habló sobre la presentación del proyecto sobre la bicameralidad en el Congreso, desde la comisión que presidía. “Es un diseño que establece nuevas formas de relación con el Ejecutivo. Por eso, lo llamamos la madre de las reformas y hay que dar la madre de las batallas”.