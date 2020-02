“Salazar debe dar la cara y aclarar lo que pasa con Odebrecht”

Ante la información brindada por Jorge Barata a los fiscales del Equipo Lava Jato, el expresidente regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, exigió que el exgerente del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Enrique Salazar Torres, dé la cara y aclare lo que está pasando con relación al presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de reelección, lo que habría significado la entrega de 300 mil dólares.

“Que me muestren una sola prueba de que recibí dinero de Odebrecht. Yo no he recibido ningún centavo”, expresó.

Si bien las declaraciones de Jorge Barata involucran a Salazar Torres y al exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Javier Málaga Cochella, la exautoridad regional dijo que el primero en mención tiene la oportunidad de explicar este tema, mientras que Málaga no puede hacerlo porque falleció en el 2019.

En este contexto precisó que intentó comunicarse en diferente oportunidades con Salazar; sin embargo, contó que no obtuvo respuestas. “Yo lo he llamado, tampoco he tenido respuestas, aunque en anteriores oportunidades sí. Qué pena, debe salir y decir qué está pasando porque a él le corresponde aclarar esta situación”, sentenció.

Agregó: “Espero que responda. A mí en lo personal no me dieron dinero”, enfatizó.

Simon negó que haya sido amigo de Barata o haya participado de reuniones con el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú. “No me reuní ni en sus fiestas ni en su casa ni en mi casa. Debe recordarse que el Gobierno Regional de Lambayeque tenía un convenio con Transparencia por la lucha contra la corrupción”, anotó.

El líder de Juntos por el Perú aseguró que se somete a la investigación de la Fiscalía. “Defenderé mi honra y mi honor”, agregó.

Asimismo indicó que Málaga, quien fue compadre de Barata, murió el año pasado, por lo que no tiene la oportunidad de dar su versión de los hechos. “Málaga no participó de un proceso electoral, él no fue político sino empresario”, remarcó.

Líneas seguidas, Simon afirmó que si Salazar y Málaga pidieron dinero a Barata no le comunicaron. “Cómo se puede saber si recibieron un dólar o cien mil dólares. Es la palabra del señor Barata y no mi palabra”, refirió y añadió que Salazar no ingresó a trabajar en el PEOT durante su gestión como gerente regional.