Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Las frases políticas de la semana resumen los hechos más resaltantes y controversiales a nivel nacional. En estos últimos siete días, las discrepancias entre los hijos del fenecido líder del Frepap, la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, Carlos Roca negando que haya una dictadura, entre otros, fueron los que marcaron la pauta.

Virtual congresista del Frepap sobre el matrimonio igualitario

Wilmer Cayllahua Barrientos, virtual congresista del Frepap, fue consultado sobre su posición respecto al matrimonio igualitario y fue severamente criticado por la opinión pública.

Asimismo, agregó que ahora que su agrupación tendrá presencia en el próximo Parlamento los hombres “podrán conocer el decálogo universal”, el cual les permitirá, según él, “realmente aportar al país y ser hombres de bien”.

César Hildebrant sobre medida de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

El periodista quien es director del semanario Hildebrant en sus 13 se pronunció sobre la reciente medida dictada por el juez Víctor Zúñiga al dar 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Además, Hildebrant Pérez-Treviño opinó que los resultados obtenidos por Fuerza Popular en el reciente proceso electoral es consecuencia del comportamiento presentado por Keiko Fujimori.

Enrique Chacón sobre resultados de las elecciones 2020

El ex candidato a la alcaldía de Lima comentó los resultados brindados por la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó que el de que el venidero Legislativo existan 9 bancadas es producto de que ahora ya no son agrupaciones políticas sino vientres de alquiler.

Asimismo, el número 1 por Frente Amplio en las elecciones 2020 lamentó que Juntos por el Perú no haya superado la valla electoral.

Presidente Vizcarra sobre los nuevos legisladores del Congreso

El jefe de Estado mencionó que los resultados de las elecciones extraordinarias evidencian “el castigo” de la población hacia aquellos elementos que representaban la confrontación en el Congreso disuelto.

Las palabras del mandatario harían referencia a Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma, Mauricio Mulder, entre otros, quienes postularon, pero no contaron con el respaldo popular.

Carlos Roca sobre el poco apoyo en las urnas hacia el Apra

El discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre decidió manifestarse sobre los resultados conseguidos por el partido que militó por décadas.

Otro punto que detalló es que, a su parecer, es ridículo que sus compañeros apristas bramen que el Perú esté pasando por una ‘dictadura’. “Yo tuve orden de captura de Velasco”, recordó.

Juan Ataucusi sobre presuntas irregularidades en la cúpula del Frepap

Juan Ataucusi, quien es hijo de Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador y máximo líder del Frepap, afirmó que el mencionado partido político “ya no tiene la esencia” que le brindó su padre, pues “ha perdido los principios”.

Explicó que se llegó a esta situación debido a la “usurpación” realizada por su hermano Jonás Ataucusi Molina, actual presidente de la agrupación que lleva el símbolo acuático del ‘pescadito’.

Julio Arbizu sobre la imposibilidad que Juntos por el Perú supere la valla

El procurador anticorrupción y candidato al Parlamento por Juntos por el Perú exhibió su confianza sobre los resultados de las elecciones congresales al afirmar que esperará hasta el anunció final de la ONPE.

No obstante, su actitud no fue emulada por Yehude Simon, líder de Juntos por el Perú, ya que sí reconoció que su agrupación no tendrá participación en el renovado Congreso.

Arlette Contreras sobre la responsabilidad del próximo Poder Legislativo

La virtual congresista por el Frente Amplio exhortó a las 9 bancadas que tendrían presencia en el Congreso que no se olviden las promesas durante las campaña electoral, principalmente las dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres.

El Frente Amplio, además, de Contreras Bautista, contaría con Enrique Chacón y Rocía Silva Santisteban como bancada.