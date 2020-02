Curitiba. El exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó este viernes la entrega de 300 mil dólares a la campaña de reelección del exprimer ministro Yehude Simon -proveniente de la Caja 2 de la constructora- cuando éste era gobernador regional de Lambayeque entre el 9 de abril y 4 de junio durante la segunda vuelta el 2006, además del 19 de noviembre de ese mismo año.

De acuerdo a fuentes de La República, la constructora brasileña Odebrecht no solo apoyó con dinero a la campaña de Yehude Simon, sino también con apoyo profesional, pues se habría contratado a la encuestadora Vox Populi para investigación de opinión pública referente a la intención de voto en la región.

Por otro lado, además, se contrató a Elíseo Piriz Tenardi como asesor proveniente de la empresa Set Comunicación y Marketing Limitada, todo pagado por Odebrecht con recursos contabilizados en Brasil.

Jorge Barata brindó testimonio a Equipo Especial sobre Yehude Simon.

Posteriormente, Barata contó que entregó personalmente el dinero a Javier Málaga Cocchella y Pablo Enrique Salazar Torres, hombres de máxima confianza de Yehude Simon (siendo Salazar funcionario del proyecto Olmos).

Dicha atribución se dio en las oficinas de Odebrecht en Lima y tenían como objetivo financiar la campaña de reelección del excongresista en noviembre del 2006.

En efecto, fuentes de este medio indicaron que Jorge Barata identificó también a “Gorno” y “Terco” quienes fueron los ‘codinomes’ asociados a los pagos para las dificultades y la campaña política de líderes regionales en Perú.

Simon habría recibido $300 mil de Jorge Barata el 2006.

Fue la empresa GR Compliance la cual hizo dos pagos -usando el codinome ‘Gorno’- de 78 mil dólares y uno de 15 mil con la off shore Kleinfield.

Del mismo modo, se pidió también para la campaña de Marco Cardozo quien fue dos veces candidato para la presidencia regional de Lambayeque y postulante al congreso de líderes regionales para 2011 de acuerdo a información registrada en GR Complaince.

Vela confirma relación de ‘codinomes’ sobre Simon

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que cuenta con información de codinomes relacionados al financiamiento a la campaña de Yehude Simon el 2006 y que gracias a GR Compliance se sabe que hubieron pagos ilícitos provenientes de la Caja 2 de la constructora.

“Hay información con relación al tema. No puedo yo comentar detalles del relato correspondiente. Si hay aporte de información. De acuerdo a la información entregado por GR Compliance hoy día fue posible el respaldo de la decodificación con los pagos ya realizados. Ahora ya hay la certeza que con un ‘codinome’ y a un lanzamiento le ha correspondido también el pago ilícito proveniente de la Caja 2 del departamento de operaciones estructuradas”, expresó el fiscal a Canal N.

A pesar de que el fiscal Vela Barba no quiso brindar mayores detalles, si confirmó que hubo pagos que se realizaron a la campaña de Yehude Simon. “Hay pagos y compromisos que son relacionados al asunto en particular (la entrega de dinero a Yehude Simon). Regresamos a Lima esperando que la información llegue por los canales regulares y procederemos a incorporarlo a nuestra carpeta de investigación”, aseveró Vela.

Finalmente, Rafael Vela confirmó que el testimonio de Barata que involucra a Simon también tiene relación con el proyecto Olmos. “Si tiene relación con el proyecto Olmos”, agregó.

Simon niega aportes de Barata

En otro momento, el exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, negó haber recibido dinero de Jorge Barata para su campaña de reelección en dicha región. De igual manera, aseguró que en una investigación previa, la Contraloría lo exime de cualquier responsabilidad.

“Primero hay que decir que hace 15 días, la Contraloría General de la República investigando Olmos no me encontró ninguna responsabilidad administrativa, civil o penal por tanto no favorecí a Odebrecht. Segundo, yo nunca recibí dinero del señor Barata y lo él ha dicho es que ha contribuido a mi campaña a través de 2 personas”, manifestó Simon en Canal N.

En efecto, Simon Munaro también negó haber recibido dinero de sus exasesores Javier Málaga Cocchella y Pablo Enrique Salazar Torres, hombres de máxima confianza del excongresista. Además, defendió al primero, pues asegura que “nunca mostró interés” sobre esos temas.

“Yo nunca recibí dinero de Málaga o de Salazar porque el señor Málaga -quien fue una persona muy querida en toda la gente que lo conoce- jamás mostró un interés en dar plata al gobierno regional o a la campaña en Lambayeque”, enfatizó.

Cabe recordar que el ex primer ministro durante el gobierno de Alan García, anunció su suspensión de militancia del partido Juntos por el Perú en octubre del 2019 luego que exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht señalaron haber entregado dinero ilícito para el financiamiento de sus campañas políticas.

A través de su cuenta de Twitter, informó su decisión con el objetivo de “fortalecer la institucionalidad”. Días antes confirmó a La República que estaba dispuesto alejarse de la agrupación política para no perjudicarlos en las últimas elecciones del 26 de enero.