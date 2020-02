Luis Castañeda Lossio. Guiselle Zegarra, exfuncionaria de la gestión del exalcalde de Lima —sobre el que pesa un pedido de prisión preventiva—, afirmó este viernes que el otrora hombre de confianza del exburgomaestre, Martín Bustamante, miente ante la Fiscalía para implicarla en el caso OAS.

Zegarra calificó a Bustamente como “delincuente”, y afirmó que se encuentra “acorralado” y que, debido a ello, inventa historias ante el Ministerio Público para proteger a otras personas y perjudicarla.

La exfuncionaria de la Municipalidad de Lima afirmó que solo Martín Bustamante la señala como integrante de una presunta organización criminal que tranzaba con las empresas brasileñas para obtener beneficios a cambio de entregar obras públicas en concesiones.

“Hay seis aspirantes a colaboradores eficaces y ninguno me sindica. Ninguno señala que yo he estado en el medio de plata. [El único que me sindica] es el mejor amigo de Castañeda. O eso creíamos todos. Porque desde chicos tienen una relación cercana”, dijo Guiselle Zegarra en entrevista en 2020, de Canal N.

Zegarra sostuvo que Bustamante era “un miserable” y que lo que le hacía “no tiene nombre”. “Yo no sé cómo, a la hora de acostarse, apoya la cabeza y duerme tranquilo”, manifestó.

“Sabe que eso no ha sido así. ¿Qué puedo pensar yo? Que es para salvar su pellejo. Porque está acorralado. Y para salvar el de otros, ¿no? Porque él no dice que Castañeda haya recibido nada. Casi ni lo menciona", cuestionó la exfuncionaria de la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Guiselle Zegarra también cuestionó que se la haya sindicado como presunto “brazo operador” de Luis Castañeda junto a José Luna Gálvez, a quien manifestó nunca haber visto en la Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda en la que trabajó, entre el 2007 y el 2010.

“Yo estoy sorprendida. Esto solo se lo cree Bustamante. Vuelvo a decir lo que dije la vez que estuve acá: un colaborador eficaz, o aspirante, es un delincuente; y está armando todo su castillo para protegerse él y sabe Dios a quién más”, señaló.

Aparte, Zegarra agregó que lo publicado este viernes en El Comercio sobre un pedido de Castañeda a Bustamante de no “echar a Guiselle Zegarra ni a José León Luna Galvez, para proteger a sus brazos operadores", no era cierto, e incluso cuestionó que esas palabras hayan venido del propio exalcalde de lIma.

“A Bustamante lo conozco cuando trabajé en la Municipalidad de Lima, y mi relación era profesional. Yo no he sido ningún brazo operador de Castañeda. Y quien conoce mínimamete al señor Castañeda, sabe que esas no son palabras de él”, dijo Zegarra.

A su vez, la exfucionaria manifestó que la relación que tuvo con el exalcalde Luis Castañeda era meramente "profesional" y que, "en muchas ocasiones, [había sido] tirante".

"Porque yo siempre he dicho las cosas como son. Las cosas que hay que decirlas, las decía, y no le gustaba que se le diga”, declaró.