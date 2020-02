Elecciones 2020. Juan Ataucusi, hijo de Ezequiel Ataucusi Gamonal, líder y fundador del Frente Popular Agrícola Popular (Frepap), aseguró este sábado que dicho partido ya “no tiene la esencia" de su padre pues “ha perdido los principios” debido a la “usurpación” de su hermano Jonás Ataucusi Molina.

“El cuestionamiento al Frepap es a lo religioso no a lo político. Yo no puedo hablar del Frepap porque no tiene ya la esencia de Ezequiel Ataucusi Gamonal porque él fundó el partido y Jonás y su cúpula han vuelto a inscribirse como fundadores. Se han descaminado de los principios”, manifestó Ataucusi durante una entrevista en Radio Nacional.

Asimismo, Juan Noe Ataucusi Ospina, afirmó “dudar de las capacidades” del Frepap en el nuevo Parlamento tras obtener 15 escaños al término de las elecciones congresales extraordinarias 2020.

“Como persona de a pie dudo de sus capacidades. Inclusive me he visto obligado en memoria de mi padre disculparme de la elevada expresión subida de tono de los israelitas […] Lo estamos viendo en sus manifestaciones de cada uno de los candidatos. Uno habla una cosa. Otra habla otra cosa. Entonces de qué marca estamos hablando”, expresó.

Por otra parte, el hijo mayor de Ezequiel Ataucusi, dijo que los congresistas que fueron electos por el Frepap solo llegan para “título personal” y que varios de ellos son seguidores de su hermano. “No solo en grupo sino también a título personal porque quienes están en el Congreso son los que le limpian el pie a Jonás. Así de simple”, enfatizó.

Juan Ataucusi es el hijo mayor del fundador y líder del Frepap: Ezequiel Ataucusi Gamonal. Foto: La República.

Además, cuestionó el alejamiento de su hermano Jonás de la congregación israelita para dedicarse a formar predicadores a su favor.

“No se le ve a Jonás (en la asociación israelita) porque está usurpando funciones y porque ha armado un grupo de fanáticos y les ha dicho que van a predicar que es dios y hombre. Como la realidad es otra, la hermandad lo ha abandonado”, declaró.

Amenaza de muerte

Cabe recordar que Juan Ataucusi, denunció formalmente haber recibido amenazas de muerte de parte de su hermano Jonás, líder de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y del Frepap.

Juan Ataucusi denuncia amenaza de muerte de su hermano Jonás.

“Hace unos días respondí sobre las verdades de mi medio hermano. Que tenía un hijo que no había reconocido y que la madre que le dio el hijo. Utilizó el apellido del padre de su marido para dárselo al hijo de Jonás”, recordó.

Posteriormente, confesó que esa misma noche lo estaban esperando en su casa “para meterle bala” motivo por el cuál hizo la denuncia en la comisaría José Gálvez y espera que se hagan las investigaciones del caso. “He pedido garantías para mi vida y para toda mi familia”, aseveró.