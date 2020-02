Exalcalde de Lima Luis Castañeda se vendió a Odebrecht y OAS por los peajes

Las compañías brasileñas Odebrecht y OAS financiaron con fondos ilícitos las campañas electorales de Luis Castañeda Lossio, a cambio de conseguir ventajas económicas para las empresas Rutas de Lima y Línea Amarilla, concesionarias que administran los peajes de la capital.

Según las confesiones de exdirectivos de las constructoras, Odebrecht aportó US$ 500 mil y OAS otros US$ 480 mil a Luis Castañeda para su campaña de 2014. Entre los colaboradores eficaces que corroboraron los testimonios se cuenta al exbrazo derecho de Castañeda Martín Bustamante Castro, quien dijo que el dinero fue a manos del líder de la agrupación política Podemos, José Luna Gálvez, quien dirigió la campaña de su aliado el exalcalde de Lima.

Por estos hechos, la fiscal María Salazar Paiva, del Equipo Especial Lava Jato, atribuyó a Luis Castañeda, José Luna y a la exgerente de Inversión del municipio limeño Giselle Zegarra Flores los delitos de colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

En vista de la gravedad de los delitos imputados, la fiscal Salazar ha solicitado prisión preventiva para Castañeda, Luna y Zegarra.

Presión a testigos

Cuando se difundieron las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht, Jorge Barata, y de Léo Pinheiro, OAS, Luis Castañeda arguyó que los aportes a las campañas electorales no son ilícitas.

Sin embargo, la fiscal María Salazar determinó que José Luna simuló contratar a Castañeda como profesor de un diplomado de Gestión Pública de la Universidad Telesup, de propiedad de Luna. Al exburgomaestre le abonaban mensualmente 36 mil soles, lo que sería una modalidad de lavado de activos.

En el caso de Odebrecht, según Barata le puso a Luis Castañeda el “codinome” de “Cabelo Boneca” (Cabello de muñeca) y “Bigode” (Bigote) a su hombre de confianza Martín Bustamante. Para conseguir el dinero usaron a la empresa Construmaq, de Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, testaferro de Odebrecht en el Perú. Monteverde es un prófugo de la justicia.

La fiscal Salazar también hizo referencia a que Castañeda recurrió al expresidente Alan García para que lo vinculara con Jorge Barata. La versión la ofreció el exsecretario presidencial aprista Luis Nava Guibert.

"Hubo una reunión entre su persona (Nava), Alan García y Luis Castañeda, llevada a cabo en agosto de 2014, en la cual el investigado Castañeda le pide a Alan García que hable con Barata y que lo apoye en su campaña municipal, siendo que ante ello Alan le dijo: 'Yo me ocupo'. El testigo Nava refirió que en dicha reunión Castañeda había indicado que el dinero se lo dieran a su asesor principal, Jorge Zegarra. Precisa el testigo Nava que Jorge Barata apoyó a Castañeda con dinero a través de Martín Bustamante, según refirieron ellos (los de Odebrecht) a Alan", señala la fiscal María Salazar.

Jorge Barata y Martín Bustamante corroboraron la versión. También el hijo de Nava, José Antonio Nava Mendiola.

Una de las razones por las que la fiscal del Equipo Especial ha pedido prisión preventiva contra Luis Castañeda, José Luna y Giselle Zegarra es que durante la investigación obstaculizaron la acción de la justicia.

Respecto a Castañeda, Martín Bustamante declaró que recibió amenazas de una persona allegada a Castañeda: “He recibido una amenaza de José Quispe Lévano, quien es una persona muy cercana al señor Castañeda, quien manejaba el tema de medios de Solidaridad Nacional. (...) Mediante un mensaje de WhatsApp, el señor Quispe decía algo así como que yo era un traidor y que me iba a fregar”.

También Bustamante informó a las autoridades que Castañeda le recomendó que no imputara a personas de su entorno íntimo: “(Castañeda) me dijo que no debía echar ni a José Luna Gálvez, ni a Giselle Zegarra Flores, ante lo cual respondí que tenía que decir la verdad. (...) Incluso recuerdo que el señor Castañeda me recomendó al abogado Mateo Castañeda”. Bustamante es un testigo clave en el caso contra Castañeda y Luna.

Era el jefe máximo de la organización

Según la fiscal María Salazar Paiva, del Equipo Especial Lava Jato, “la organización criminal estaba compuesta por (el exalcalde) Luis Castañeda Lossio, como líder o jefe máximo, promotor de los fines ilícitos de la organización y directo coordinador con los representantes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht”.