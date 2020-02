Los candidatos que tuvieron alta votación pero no serán congresistas

A casi una semana de los comicios extraordinarios congresales, realizados el 26 de enero, en los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 99.99 % de las actas procesadas, se revelan los candidatos que tuvieron mayor votación en todas las regiones.

Incluso, algunos postulantes que no lograron ser parte del nuevo Parlamento, para el periodo 2020-2021, obtuvieron mayor respaldo en comparación de algunos aspirantes que, todo parece indicar, tendrán un escaño en el Hemiciclo.

Cabe mencionar que la región con mayor cantidad de postulantes es la de Lima metropolitana más residentes peruanos en el extranjero, debido a que tiene representación en 36 escaños en el Parlamento. Por dicho motivo, analizaremos a los candidatos que tuvieron alta votación pero que no fue suficiente para ser elegido congresista.

Candidatos con alta votación en Lima

El postulante que tuvo el mayor apoyo en todo el país es Daniel Urresti, del partido Podemos Perú, cuyo fundador José Luna Gálvez es investigado y por el que se solicita 36 meses de prisión preventiva. El virtual congresista alcanzó 498 037 votos.

El segundo es Alberto de Belaunde con 238 389 votos procesados. Ambos pertenecen a las listas de candidatos para Lima Metropolitana y ya tienen un lugar asegurado en el Legislativo.

No obstante, algunos aspirantes que no serán parte del Parlamento han logrado mayor respaldo en comparación de otros que sí lograron ingresar. Cabe mencionar que un partido no logra tener presencia en el Legislativo si es no supera la valla electoral, a pesar que algún candidato suyo tenga mucho votos preferenciales.

Alberto Beingolea

En lista de los candidatos que tuvieron apoyo pero aún así no serán congresistas está Alberto Beingolea, quien encabezó la lista del Partido Popular Cristiano (PPC) por Lima y obtuvo 126 119 votos.

Este respaldo es mucho mayor al que tuvo Enrique Fernández Chacón del Frente Amplio con 106 548 votos, Francisco Sagasti del Partido Morado con 83 751 y Mónica Saavedra de Acción Popular que tuvo 80 059.

Cabe mencionar que es la misma lista partidaria está Andrea Yolanda Lanata Dentone, que tenía el número 2, y alcanzó 33 650 votos.

Renzo Reggiardo

El segundo con mayor apoyo y que no regresará a ser congresista es Renzo Reggiardo Barreto, quien tenía el número 2 por el partido Perú Patria Segura, y obtuvo 66 446 votos.

En la misma nómina se encontraba Fernando Cillloniz quien tenía el número 1 y alcanzó 25 581, a pesar que el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó de manera definitiva del proceso.

Mauricio Mulder

El tercer candidato que tuvo mayor respaldo en la lista de Lima Metropolitana es Mauricio Mulder, quien lideraba la listadel Partido Aprista Peruano (Apra) y alcanzó 57 278.

En la nómina también estaba Nidia Vilchez, la número 2, con 26 955 votos. Con el número 3 aparece Mijael Garrido Lecca con 20 561 votos.

Beatriz Mejía

La cuarta candidata con mayor apoyo en Lima fue Celia Beatriz Mejía Mori, del Partido Integración Nacional, con 38 879 votos.

Julio Arbizu

El quinto con mayor votación fue Julio Arbizu, el número 5 de Juntos por el Perú, con 35 862 votos. La organización política celebró ante los resultados de boca de urna publicados a las 4 de la tarde del 26 de enero; sin embargo, la situación cambió en la noche del mismo domingo cuando se mostraba que el porcentaje a favor del partido no lograba pasar la valla electoral.

En la misma lista se encontraba Roberto Sánchez Palomino, quien encabeza la relación y alcanzó 29 019 votos.

Juntos por el Perú sostiene que esperarán a los resultados finales de la ONPE para aceptar que el partido no tendrá presencia en el Congreso 2020-2021.

Otros postulantes que tuvieron alto respaldo fueron Antauro Humala, con 26 114, a pesar que también fue excluido del proceso electoral; Luis Solari de la Fuente, número 3 de Solidaridad Nacional con 23 471; Andrés Vaelino Alcántara Paredes, quien encabezara la lista de Democracia Directa con 23 015; Guillermo Caro Contreras, número 8 de Juntos por el Perú con 21 317.

También Isabel Cortez Aguirre, número 20 de Juntos por el Perú con 20 936 votos. Una mención aparte merece Bryan Gordon Russel Mujica, candidato con condiciones especiales del partido Perú Nación con el número 34 y quien obtuvo 11 524 votos

Los candidatos que encabezaron las listas de sus organizaciones políticas que tuvieron menor votación son los exparlamentarios Carlos Torres Caro de Vamos Perú con 9 868 votos, y Juan Sheput del partido Contigo con 9 375 votos. Los resultados de la ONPE continúan actualizándose. La institución informó que a inicios de la próxima semana se tendrá al 100 % del conteo de actas.