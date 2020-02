Contreras: “Todas las fuerzas políticas tienen que luchar contra la violencia hacia las mujeres"

Arlette Contreras, virtual congresista para el periodo 2020-2021, enfatizó en que todas las organizaciones políticas que conformen el Parlamento, para el periodo deben apoyar la lucha contra la violencia hacia las mujeres desde la función legislativa y fiscalizadora.

La candidata electa por Lima Metropolitana, según resultados de la ONPE, por el Frente Amplio, sostuvo además ahora sí los que promocionaban su candidatura con iniciativas sobre esta lucha, deberán cumplir con lo que han prometido a través de su trabajo.

“La lucha contra la violencia hacia las mujeres no se limita a ser una lucha determinada a un partido político. Creo que todas las fuerzas políticas tiene que sumarse. Muchos candidatos en la campaña electoral hay usado el tema para promocionar sus candidaturas; sin embargo, ahora se tendrá que demostrar si realmente ellos van a trabajar también a favor de las mujeres”, sostuvo la abogada en entrevista con ATV Noticias.

Resaltó que existe una “desconexión” entre lo estipulado en las leyes y las acciones de los funcionarios que tiene el deber de proteger a las víctimas de estas violencias, que en su extremos llega al feminicidio.

“Entonces aquí hay una desconexión porque el sistema de justicia, los operadores judiciales no están aplicando las leyes. El año pasado había solo hay un feminicida condenado. Aquí viene a demostrarse que el sistema de justicia no está funcionando, no está trabajando en favor de los derechos de las mujeres, no está protegiendo a las mujeres sino están dejando en impunidad a los agresores”, reiteró.

Sanción contra funcionarios que no protejan a víctima de violencia

Por tal motivo, Conteras mencionó que entre sus propuestas está el sancionar a los trabajadores estatales que no cumplan con su deber de evitar más violencia contra la mujer. Recordó el caso del feminicidio en San Juan de Lurigancho, el que podía evitarse si los policías llegaban a tiempo.

“Es importante aquí usar la fiscalización para ver qué instituciones están cumpliendo con su trabajo. Propongo sancionar la violencia institucional, de la que yo he sido victima durante tantos años. La que es cometida por agentes estatales, funcionarios y operadores de justicia. Ellos tienen que ser sancionados como corresponde, porque las leyes pueden existir pero qué pasa si no se aplican esas leyes”, sostuvo.

Por otro lado, la virtual congresista indicó no estar de acuerdo con la pena de muerte mas sí con la cadena perpetua. Explicó que esto se debe a que el sistema de justicia no funciona y no se le puede dar esa responsabilidad a los jueces y fiscales debido al sistema de corrupción descubierto dentro de sus instituciones.

“Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Este sistema de justicia no funciona. Porque los jueces y fiscales no están en capacidad de brindar justicia real. Hay una desconexión. Inclusive a mí me denunciaron. O sea, hay gente inocente que está purgando cárcel injustamente. No podemos darles esa atribución a jueces, juezas indolentes, corruptos, corruptas”, enfatizó Arlette Contreras.