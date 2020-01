Audios revelan que se “infló” cuota de pesca de anchoveta

En el Instituto del Mar del Perú se ha desatado una cacería en busca de servidores que supuestamente filtraron información que impulsó a la ministra de Producción, Rocío Barrios, a disponer de tres graves decisiones íntimamente relacionadas una con otra.

La primera, la abrupta finalización de la segunda temporada de pesca de anchoveta, un recurso clave de la economía nacional que moviliza millones de dólares y moviliza poderosos intereses.

La segunda, la reorganización y modernización de IMARPE, el organismo que había fijado la cuota de extracción de anchoveta en 2.786 millones de toneladas, considerada “histórica”, y, sin embargo, no se consiguió ni la mitad de ese monto.

Y, la tercera, dar su conformidad a la denuncia penal desde la Procuraduría del Ministerio de Producción, contra los funcionarios y servidores de IMARPE que resulten responsables de la probable adulteración de cifras que conllevó a autorizar una cantidad de anchoveta que no existía, bajo la presunción de que no se trataría de un error sino de una acción para favorecer a sectores de la industria pesquera.

La cacería en IMARPE continúa. Y, aunque consigan los rastreadores identificar a los presuntos filtradores, no podrán cambiar el contenido de unos audios que llegaron al despacho de la ministra Barrios, y que probarían que la cuota de pesca de anchoveta fue “inflada”.

El 30 de diciembre de 2019, enterado que la ministra Barrios había recibido información sobre la probable manipulación de datos para fijar la "cifra histórica de 2.786 toneladas la cuota de pesca de anchoveta, el director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca de IMARPE, Ramiro Castillo Valderrama, convocó a uno de sus subordinados sobre quien recaía la sospecha de haber filtrado información al despacho ministerial de Produce.

Castillo estuvo acompañado del coordinador del Área Funcional de Artes de Pesca, Pedro Romaní Matta. Según el audio al que tuvo acceso La República, grabación que es parte de la investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Turno del Callao, Castillo y Romaní presionaron para que el servidor de IMARPE admitiera que filtró información clave al Ministerio de la Producción.

Durante este proceso, ambos personajes dejaron en evidencia que tenían conocimiento de que no existía la biomasa de 8.34 millones toneladas de anchoveta que IMARPE había reportado, cifra sobre la que se determinó la cuota de 2.786 millones de toneladas para la segunda temporada. El director científico de IMARPE, Renato Guevara Carrasco, había asegurado a la ministra Barrios que todo se encontraba dentro de lo normal. Pero cuando ella tuvo conocimiento del contenido del audio, sintió que había sido engañada, de acuerdo con fuentes del despacho.

Esta boca es mía

En el siguiente fragmento, Ramiro Castillo reconoce que la información filtrada al Ministerio de la Producción demostraba que la biomasa era menor a las 8.34 millones de toneladas, y que el director científico, Renato Guevara, lo sabía todo. Esto dijo Ramiro Castillo:

“Yo mismo se lo dije a Renato (Guevara Carrasco). Tú sabes que yo he conversado con Renato tratando de convencer que las cifras que estaban mal, no eran las adecuadas siendo las adecuadas, porque yo sabía que había un error y el error yo no podía subsanar cambiando valores o aumentando los peces. No, no se puede. ¡No se puede! Entonces, eso dio cabida para que los de Dinámica (división de IMARPE) utilizaran su método, pero su método como cualquier método… El error que tenían ellos es mayor y la cuota la determinaron a través de su método y fue mayor. Y después cuando yo revisé, nosotros tuvimos menos. Si hubiera sido con (...) datos, hubieran estado bien. La cuota hubiera sido menor. Ni siquiera hubiera llegado a dos millones. Pero, sin embargo, se filtraron y eso no puede ser... Tú has visto, cómo es posible que te dan a ti un valor, te dan una bitácora haces tu tabla y… ¡pum! Te sale 8 millones y medio. Y de repente pasa un día después, te dan el mismo valor y te sale 3 millones o 4 millones...”.

Ramiro Castillo menciona que la información filtrada a la ministra Barrios también circulaba en redes sociales. No indica que dichos datos fueran falsos y que estaban en su poder. Lo que le preocupaba era que se difundieran. ¿El motivo? Ramiro Castillo señala que las cifras que observó sobre la biomasa de la anchoveta eran bajas, pero que IMARPE reportó que eran altas. Para las fuentes del Ministerio de la Producción, esta declaración deja en evidencia que se manipularon cifras. Dice Ramiro Castillo:

“Esto, esta vaina, la solicitud, la magnitud de las cosas que han sucedido (...) ha generado o alimentado al otro método de alguna u otra manera. Tú sabías que en 2014 se pensó hacer una metodología para determinar la cuota de pesca a través de dinámica por... La dinámica ha hecho protocolos que han estado implementado a raíz de (lo sucedido en) 2014, lo han mantenido así. Contrataron 2017, pero siguieron con algunos errores. Nosotros por este error que habido -porque yo he sido partícipe de esta discriminación-, yo he visto valores altos cuando yo vi los valores eran muy bajos. Eso es lo que recuerdo. Si yo no hubiera discriminado, yo hubiera aceptado de inmediato, pero yo me acuerdo lo que he visto. , yo hubiera aceptado de inmediato, pero yo me acuerdo lo que he visto. Tú cuando discriminas, te acuerdas de los valores que ves...”.

La conversación se registró en las instalaciones de IMARPE cuando era público que los pescadores no encontraban la “cuota histórica” de 2.786 millones de toneladas de anchoveta adulta sino más bien juveniles de dicha especie, cuya extracción está restringida por ley. El segundo funcionario, Pedro Romaní, reconoció que no se fijó correctamente la cuota. Así lo dijo:

“Quien ha llevado esta información a los medios (...) y lo han mal usado para tergiversar diciendo que esto es la cuota, cuando esto nunca salió porque tenía errores. Y la cuota fue otra y ahí determinaron… Bueno, no importa ya quién fue, pero estamos dañados como dirección”.¿A qué sector beneficiaba la cuota de pesca “inflada” por IMARPE?Otras grabaciones entre servidores de IMARPE y funcionarios de empresas darían la pista.

Cronología

16-11-2019

La ministra de Producción, Rocío Barrios, anuncia la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro con una “cuota histórica” de 2.786 millones de toneladas, conforme los estudios elaborados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

30-11-2020

El Sindicato de Pescadores de Chimbote comunica a las autoridades de Produce que suspendan tla temporada porque hay una presencia de hasta 90% de juveniles.

04-01-2020

La ministra recibe abundante evidencia de la existencia de juveniles de anchoveta, por lo que ordena a IMARPE una investigación científica del 4 al 12 de enero.

14-01-2020

Basado en un informe técnico de IMARPE elaborado como resultado del último estudio que confirma la presencia de juveniles de anchoveta de hasta en un 97%, Produce suspende definitivamente la segunda temporada sin haber alcanzado el 40% de las 2.786 toneladas de la cuota.

23-01-2020

Se publica el Decreto de Urgencia 015-2020 que reorganiza y moderrniza IMARPE, que ya no será presidido por un almirante en retiro y habrá concurso público.

23-01-2020

El procurador del Ministerio de la producción, Fernando Vidal, denuncia a los autores de la alteración de la cuota de pesca de anchoveta a favor de terceros.