El virtual congresista por UPP Virgilio Acuña confiesa que su partido le debe su victoria a Antauro Humala y al voto de las regiones. Afirma que su organización tiene en la mira las elecciones del 2021, y buscarán liberar al etnocacerista para que sea su candidato a la presidencia.

¿Cuál es su balance de estas elecciones?

La interpretación que yo le doy a este proceso es que la población ha optado más por su identidad y por sus propuestas. Nuestra organización política tiene propuestas muy definidas y muy claras en la campaña, y la gente ha votado primero porque el líder de la organización es Antauro Humala. No puedo decir que yo he sacado tantos votos por mí, fundamentalmente es por Antauro y las propuestas. Me parece impresionante como es que, por ejemplo, Antauro sin haber hecho campaña, sin estar libre, sin haber hablado con ningún elector ni votante, hemos tenido cerca del millón y medio de votos.

¿Su bancada está evaluando una posible alianza con el Frepap para llegar a ser Mesa Directiva del Congreso?

No tengo ningún interés en la Mesa Directiva. En la organización no lo he conversado. Mi interés es difundir más las propuestas porque estamos con miras a la campaña del 2021, por lo tanto, nuestro interés será más por difundir la propuesta que tenemos como frente patriótico y de hacer alianzas, acuerdos, y conversar con los políticos o con las organizaciones políticas que puedan compartir nuestra visión del país a largo plazo.

¿Cuál será su prioridad al entrar en funciones?

Una de las propuestas que nosotros llevamos al Congreso es que se destine el 15% del PBI a lo que es educación e instrucción, de tal manera que como lo hacen los países desarrollados, nuestro país también esté camino a la prosperidad, que se da solo con la educación.

Hay candidatos del Frepap con denuncias serias por violencia familiar, ¿no le preocupa que estén en el Parlamento?

Lo importante es nuestro país, hay denuncias en todas las organizaciones políticas, nadie puede decir acá que es santo, porque nadie lo es. Las denuncias del Frepap, de los morados, es un tema de ellos, mi interés es el país y las necesidades de la población. Un país que siendo pluricultural no es atendido pluriculturalmente. Por ejemplo, en educación, ¿por qué no tener un currículo que atienda a la gente que habla aimara o quechua? Más que enfocarnos en el tema de los maltratos familiares, vamos a tratar de resolver los problemas de nuestro país.

Entonces, ¿los temas relacionados con la violencia de género no le parecen prioritarios?

Me parece prioritario.

PUEDES VER Antauro Humala no pagó reparación civil a deudos de policías asesinados en el Andahuaylazo

Si es así, ¿qué cosa propondrá su bancada al respecto?

Ponernos al frente de todos los derechos de las mujeres y haremos todo lo posible para que eliminen las desigualdades, porque desafortunadamente las mujeres hacen muchas actividades domésticas y las desigualdades son cada vez mayores, y por eso vuelvo al tema de la educación. ¿Usted sabe por qué la mujer gana menos que un hombre en el mismo trabajo? Porque le falta la matemática, le falta la filosofía.

No necesariamente, una mujer igual de capacitada que un hombre sigue ganando menos.

Pero si nosotros, en las mujeres, reforzamos los estudios de matemáticas, filosofía, historia, innovación y tecnología, seguramente pueden ganar más que los hombres, por eso nuestro interés es disminuir las desigualdades que hay entre hombre y mujer.

¿Cuál es la postura de su bancada con respecto a la inmunidad parlamentaria?

Que se elimine la inmunidad, pero no solo en el caso de los congresistas, también para los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y para el presidente de la República.

Su partido también ha planteado la pena de muerte. ¿A quiénes se aplicaría?

Nuestra propuesta es la pena de muerte para presidentes corruptos, para violadores de menores y para feminicidas. Sabemos todos que para llegar a ese nivel tenemos que cambiar la Constitución, por eso es que como punto prioritario planteamos el cambio de Constitución.

¿Planean cambiar la Constitución en este periodo?

Por supuesto, es nuestra propuesta, con eso hemos logrado un millón y medio de votos. Nosotros tenemos que presentarlo, es la bandera de lucha de nuestra campaña, así como la lucha contra la corrupción y la pena de muerte para presidentes y violadores.

¿Por qué la pena de muerte para presidentes?

Porque cuando los presidentes corruptos se llevan tanto dinero generan muerte en la población, que por falta de medicinas, por hambre, se muere.

Al presidente Vizcarra le causó gracia su propuesta sobre la pena de muerte.

Si el presidente Vizcarra comienza a burlarse de una bancada o propuesta, significa que no es un presidente serio. Un presidente tiene que unir a la población, no está para dividir.

PUEDES VER Frepap: Lo que Antauro Humala dijo sobre Ataucusi y su movimiento en su libro

¿La despenalización del aborto está en su agenda?

Así como la despenalización del aborto, está la unión civil, el tema de la marihuana, de la comunidad LGTBI, hay muchos temas que son sumamente sensibles, que los entiendo, pero como bancada no hemos tratado ese tema porque tenemos pensamientos diferentes, aunque lo que sí puedo garantizar es que apuesto por la libertad de las personas.

¿Van a proponer un proyecto de ley específico para liberar a Antauro Humala?

Vamos a presentar un proyecto de ley que signifique una amnistía para poder liberarlo y tenerlo como candidato presidencial.