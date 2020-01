Elmer Cáceres sobre Tía María: Martín Vizcarra se dio cuenta que tenemos que estar al lado del pueblo

El gobernador regional de Arequipa Elmer Cáceres saludó lo dicho por el presidente Martín Vizcarra en referencia al proyecto minero Tía María.

El último miércoles 29, el jefe de Estado aseguró que Tía María no se ejecutaría durante su gestión. “En este gobierno no, no hay forma, no están dadas las condiciones”, aseveró.

“Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas”, explicó Vizcarra Cornejo.

Como se recuerda, en octubre del 2019 el Consejo de Minería anunció la confirmación de la licencia de construcción al proyecto de cobre Tía María. Ante ello, el presidente manifestó que el Estado posee los argumentos para responder en caso Southern Perú presente una demanda en fueros internacionales.

En ese sentido, el gobernador regional de Arequipa felicitó lo anunciado por Martín Vizcarra. “El presidente está dándose cuenta. Nosotros, los gobernantes tenemos que estar al lado del pueblo. Valle del Tambo ha indicado que el proyecto Tía María no va porque nos afecta”, expresó a Canal N.

Asimismo, Elmer Cáceres evidenció su preocupación sobre la licencia de construcción de Southern Perú e indicó “lo bueno sería que lo anule, sin embargo, no hay licencia social y con solo indicar que no está de acuerdo o no va a darse el inicio de Tía María en su Gobierno me parece que es un avance”.

Otro punto que resaltó Cáceres Llica fue sobre los procesos judiciales en su contra y aseguró que se viene utilizando las redes sociales para desprestigiarlo. “No soy antiminero, en otras zonas sí se puede hacer minería, pero en este caso afecta a las lomas de Cachendo”, subrayó.