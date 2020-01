Luis Castañeda pagó $ 7 millones más a OAS por bypass 28 de julio, según Fiscalía

Luis Castañeda Lossio. De acuerdo al informe N° 303-2017-CG/MPROY-AC recogido por el Ministerio Público y presentado por la Contraloría General de la República, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, pagó en exceso US$ 7,451,291.41 a la constructora brasileña OAS S.A. por el bypass en la avenida 28 de julio y la obra Plaza Nueva durante su última gestión entre el 2014 y 2018.

“La entidad y la Constructora OAS S.A. suscribieron un contrato de obra para la ejecución de la obra ‘Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio” con un presupuesto de obra por el monto de US$ 57,274,923.30 incluido IGV, el cual pese a reestructurarse a US$ 53,688,541.16 incluido IGV, tenía incrementado su costo directo por ciertas partidas de obra que debían considerarse como gastos generales y por algunos partidos con precios unitarios sobreestimados, así como, tenía el porcentaje de gastos generales por encima de los que correspondían a obras similares. Dicha situación constituyó un incumplimiento de la normativa pertinente y ocasionó un mayor costo de la citada obra de US$ 7,451,291.41”, se lee en el expediente.

PUEDES VER Piden para Luis Castañeda Lossio 36 meses de prisión preventiva por el caso OAS

Dicho informe se obtuvo con el pedido de la Fiscalía de solicitar 36 meses de prisión preventiva contra el tres veces electo alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, así como el exparlamentario y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y la exgerente de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra.

Asimismo, el expediente señala que dicha obra se ejecutó si antes “asegurarse que las partidas, precios unitarios, jornales, gastos generales” sean adecuados al tipo de obra que se ejecutó durante ese año. "El hecho expuesto se produjo debido a que los servidores públicos de la entidad aprobaron un presupuesto de obra sin asegurarse que las partidas, precios unitarios, jornales, gastos generales correspondan al tipo de obra a ejecutarse”.

Cabe precisar que la Contraloría, además señala que no se culminó “la impermeabilización de la estructura” del río Rímac en noviembre del 2014 pues esto ocasionó al incremento caudal del río y por ende se produjo su daño en la estructura en los módulos 32,33 y 34.

“Dicha situación constituyó un incumplimiento del contrato de concesión y ocasionó que el túnel ejecutado no reúna la calidad contratada y que se deba realizar el control permanente de la presión del agua sobre el túnel durante roda su vida útil y el riesgo de afectar el servicio público”, expresa el informe.

PUEDES VER Junta Nacional de Justicia y Contraloría firman acuerdo para compartir información

En esa misma línea, otra la Contraloría señala que dicha obra del byspass en la avenida 28 de julio, así como la obra Plaza Nueva se realizó de manera irregular en vez de la ejecución del proyecto Río Verde donde se contrató un fideicomiso por US$ 74,500,000.00 por el que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo que modificar el contrato.

“La entidad y el concesionario con la adenda n°1 al contrato de concesión acordaron incorporar el proyecto Río Verde y obras de Integración urbana y para su ejecución constituyeron el contrato de fideicomiso de administración por US$ 74,500,000.00 e irregularmente mediante la adenda n°1 al contrato de fideicomiso de administración reemplazaron el citado proyecto por la obra ‘Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio’ sin la opinión previa favorable del MEF pues se modificó el contrato de concesión y sin aplicar la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y de Contrataciones del Estado considerando que la operación y mantenimiento de dicha obra era responsabilidad de la entidad”, manifiesta la resolución recogida por la Fiscalía.

Cabe recordar que Luis Castañeda Lossio fue incluido en un pedido de prisión preventiva de 36 meses junto a José Luna Gálvez, excongresista y fundador del partido Podemos Perú; y Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, planteado por la Fiscalía al Poder Judicial.

La solicitud, a la que tuvo acceso La República fue presentada por la fiscal Milagros Salazar, integrante del Equipo Especial Lava Jato, el último jueves ante el Poder Judicial. En el documento se indica esperar la programación de la fecha para la audiencia en la que se evaluará este pedido, lo más pronto posible.