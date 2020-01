Luciana León se allana al pedido de impedimento de salida del país

La defensa de la excongresista Luciana León afirmó este viernes que la aprista se allanará al pedido de impedimento de salida del país que interpuso la Fiscalía en su contra ante el Poder Judicial por su presunta colaboración con la organización criminal Los Intocables Ediles.

“Mi patrocinada se acoge al impedimento de salida. Quiere afrontar la investigación sin salir del país”, señaló durante la audiencia el abogado de la aprista, Bryan Kabsther.

Acto continuo, el letrado entregó al juzgado que preside el magistrado Núñez Julta, los pasaportes personal y diplomático que Luciana León, en su calidad de parlamentaria, tenía.

Luciana León, de acuerdo a su abogado, “se ha quedado y ha colaborado con la investigación en la medida que se lo permite su derecho a defensa”. En esa línea, el defensor de la exparlamentario rechazó de plano los argumentos de la Fiscalía para solicitar el impedimento de salida del país.

Más aún, el abogado defensor de Luciana León rechazó que su representada integre presuntamente una organización criminal.

Argumentos de la Fiscalía

El caso de Luciana León en el Ministerio Público se desprende de la investigación por el caso Los Intocables Ediles. En dichas pesquisas, se vinculó a la exparlamentaria aprista como presunto brazo político y legal de la organización criminal.

Por ello, y debido a la prerrogativa de Luciana León como integrante de la Comisión Permanente del disuelto Congreso, el despacho de la fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ávalos, lleva a cabo la investigación y requirió el impedimento de salida del país.

De acuerdo a la investigación del despacho de la Fiscalía de la Nación, a Luciana León se le imputa la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, cohecho pasivo propio y organización criminal.

“Luciana León está vinculada a esta presunta organización criminal. Su intervención era de tipo legal para que estas personas tengan acceso a la administración pública así como a los ministerios de Vivienda, Economía Defensa y Transportes y Comunicaciones”, dijo en la audiencia el fiscal supremo Ramiro Gonzales, adjunto del despacho de la Fiscalía de la Nación.

Luciana y Los Intocables Ediles

El 22 de octubre de 2019, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, allanaron la casa de Luciana León, su departamento, el de su hermano, Rómulo León Romero, y el de su principal asesora, Betsy Matos Franco, en el marco de la investigación por el caso Los Intocables Ediles.

La Fiscalía tenía sospechas en torno a Luciana León y sus presunto vínculos con Los Intocables Ediles, las cuales se agravaban por la presencia de 30 audios correspondientes a llamadas de su asesora, Betsy Matos, con el colíder de la organización criminal, Alexander Peña Quispe.

Las llamadas, de acuerdo a la Fiscalía, revelan coordinaciones para reuniones con contactos allegados a Luciana León. Además, se señalan en las conversaciones entregas de “encarguitos” que implicarían dinero.

Luciana León: audios de su asesora

En uno de los audios, se escucha a Betsy Matos y a Alexander Peña Quispe, el pasado 20 de junio de 2017, coordinando la colocación de Rómulo León Romero en un puesto de trabajo a cambio de que la aprista interceda aparentemente ante el Ministerio de Economía y Finanzas para conseguir la aprobación de presupuesto destinado a la Municipalidad de La Victoria.

Betsy: Aló, me escuchaste.

Alex: No, se cortó.

Betsy: No sé, no sé qué ha resultado, qué le ha respondido, porque justo cuando estaba por entrar a mesa directiva es que le devuelve la llamada a Thorne, entonces el (inentelegible) si es lo que te he pedido con el código tal y tal le repitió, entonces ya no sé qué le habrá dicho o cómo han quedado.

Alex: Claro.

Betsy: Ahorita, estoy acá esperándola.

Alex: Ya.

Betsy: Está saliendo ya de un evento, le digo, le pregunto y te mando un mensaje.