En la segunda y última diligencia de hoy, Eleuberto Martorelli y Jorge Barata, exejecutivos de Odebrecht, continuarán respondiendo las preguntas del fiscal José Domingo Pérez por el caso Lava Jato.

El primero declarará desde las 7 a.m. hasta las 10 a.m. por los casos Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) así como por el caso de Gonzalo Monteverde, quien habría blanqueado alrededor de US$ 29 millones entre el 2007 y el 2015. En esta primera parte de la diligencia estarán presentes los abogados de Alejandro Toledo, Roberto Su, así como Luis Francia Arias, defensor legal del prófugo empresario Gonzalo Monteverde.

En la segunda fase de las labores fiscales en la Procuraduría Federal de Paraná, en Brasil, será interrogado Jorge Barata hasta las 4 p.m. En esta ocasión, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú deberá declarar sobre el primer paquete de información que recibió el Equipo Especial en la tercera semana de enero por parte de GR Compliance, la proveedora de la información que contienen los servidores encriptados My Web Day y Drousys.

Es decir, Barata deberá detallar, específicamente, toda la documentación en posesión de la Fiscalía sobre los registros de operaciones financieras y otros codinomes entre el 2005 y 2008, periodo que contienen los casos IIRSA Sur, Gonzalo Monteverde, Olmos, entre otros.

Sobre los seudónimos que podrían ser revelados figuran "Alpaca", "Aguaytía", "Brilhante", "Choque", "Cd", "Oriente", "Espanha", "Gesso", "Super", "Gorno", "Extra", "Silver Bullet", "Gravata", "Jurid", "Terco", "Nervoso", "Seu Perú", entre otros.

Balance de reuniones

“Se han dado detalles de la operatividad y el procesamiento de la información de Drousys y My Web Day, así como su procesamiento de búsqueda”, indicó Rafael Vela a la prensa al concluir la reunión que sostuvo con el director ejecutivo de GR Compliance, Élcio Benavides; el procurador brasileño Orlando Martello; así como el fiscal José Domingo Pérez, su adjunto Hemerson Manosalva y los representantes de Odebrecht Ricardo Weyll, Lourdes Carreño, José Allemant y Marco Bustinza.

En la exposición ante los fiscales y el procurador ad hoc Jorge Ramírez, se indicó que el servidor My Web Day no pudo ser desencriptado del todo, pero que varios de sus archivos que fueron imprimidos en la constructora se conservaron en la memoria de la impresora.

Allí quedaron los registros de programaciones y otros pagos ilícitos que hizo Odebrecht en el Perú y otros países, según publicó IDL-Reporteros.

Por la tarde, el único interrogatorio que se hizo fue de 10 preguntas breves y técnicas contra Luiz de Meneses Weyll, exrepresentante del consorcio Interoceánica Sur. La diligencia resultó en la ratificación de la participación en el caso de Jorge Peñaranda, quien recibió alrededor de US$ 2,6 millones de Odebrecht y tiene un pedido de prisión preventiva por 18 meses por haber generado presuntamente recursos para la "Caja 2" de la constructora brasileña.

Meneses también ratificó la participación de Juan Carlos Zevallos, exjefe de Ositrán que recibió US$ 750 mil para acelerar informes que resulten favorables a la adjudicación del proyecto.

Vela sostuvo a esta publicación que, con lo recabado, “debemos acusar a fines de febrero o a principios de marzo, eso consolidará la extradición de Alejandro Toledo”.

Información completa en 2 semanas

“En las próximas dos semanas se debe completar la entrega de toda la información”, indicó Vela a Canal N tras la diligencia de ayer y lo que debe entregar GR Compliance. Agregó, asimismo, que el interrogatorio a Meneses Weyll trazó la ruta del dinero en el caso Interoceánica Sur.

Los documentos que corresponden a la actividad ilícita de Odebrecht en 2009 serán entregados en Lima la próxima semana, pues los procuradores brasileños no estuvieron autorizados a firmar el acta de entrega.