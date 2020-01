Juan Ataucusi Ospina ha salido en los últimos días a denunciar irregularidades en la iglesia israelita dirigida por su medio hermano Jonás Ataucusi Molina. Hace tres meses anunció que tomaría acciones para revertir la situación en la organización religiosa. Aquí habla de los primeros pasos que ha tomado con ese fin.

En noviembre usted no esperaba el triunfo del Frepap. ¿Qué piensa ahora?

Nuestra preocupación no es tanto el partido sino la Asociación Evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal que creó mi padre. El tema es el trabajo para reorganizar la institución. Ellos (su hermano Jonás y otros) manejan una facción mayoritaria, pero hay que tener en cuenta que la organización se ha dividido en 27 facciones.

Entonces, el partido político no le interesa.

No es nuestra preocupación, repito. Ellos se han presentado a las elecciones al azar, no pensaron en ganar. Tenemos que agradecer al pueblo peruano que al ver tanta corrupción les quitaron el respaldo a los partidos políticos tradicionales, que por años hicieron mala gestión. No tengo nada que ver con el partido. Soy pastor de la iglesia. Mi trabajo es organizar y orientar a la hermandad.

También dijo que solo estaba esperando que pasen las elecciones para tomar acciones en la organización religiosa.

Estoy invocando a los fieles que no pueden estar divorciados ni desafiliados a raíz de la desaparición de tres padrones el 20 de diciembre del año 2000. Ahora he decidido trabajar para afiliarlos y que puedan recuperar sus derechos como socios de la asociación evangélica.

¿Qué espera del Frepap en el Congreso de la República?

Esperamos el desenvolvimiento de un trabajo real, convincente para la hermandad y para el país, sobre todo. Yo seguiré trabajando en coordinación con todas las regiones para empadronar a la hermandad, ver el desenvolvimiento del sistema pastoral en provincias. Haré una reorganización.

¿Cómo deben ser tomados en el Congreso temas como el enfoque de género, unión civil, comunidad LGTBI?

Bueno, si se da el debate ellos deben tomarlo con responsabilidad, seriedad, de manera que no perjudique a nadie. Deben dar solución al tema con altura y de acuerdo a lo que requieran las circunstancias.

Supongo que se está refiriendo al enfoque de género. ¿Piensa igual sobre unión civil?

Si vamos a ver el tema conyugal tendría que haber alguna certificación científica. Solo así podría crearse la ley y se respetará. No hay inconveniente.

Quiere decir que sus ideas son algo más abiertas.

Claro, la persona debe tener libertad de decidir cómo vivir, siempre y cuando esté en el marco del respeto, la honestidad y la cultura que se requiere en el país. Hoy el peruano ha descuidado mucho su cultura y se ha resquebrajado la honestidad.

Hemos visto que emisarios de Unión por el Perú han ofrecido al Frepap crear una alianza. ¿Qué coincidencias encuentra en ambos partidos?

No conozco este acercamiento. Ya será responsabilidad de ellos porque yo estoy muy alejado del Frepap. Mi preocupación es el movimiento religioso que tiene muchos problemas.

Usted dice que quiere que los feligreses recuperen su condición de socios. ¿La iglesia tiene socios?

La ley de asociaciones recomienda que para ser elegidos o elegir hay que ser parte de la institución. En este momento, la hermandad no puede elegir ni ser elegida. Están siendo utilizados nada más y eso debe acabar.

¿Cuál es el primer paso que va a dar para concretarlo?

Ya lo hemos dado. Estamos en coordinación con los dirigentes regionales. Esperamos la respuesta de ellos. En conjunto estableceremos una fecha para hacer la primera asamblea nacional y si hay urgencia haremos un congreso nacional e internacional. Será en un tiempo muy cercano.

El antropólogo Juan Ossio refiere que cuando Ezequiel Ataucusi vivía la organización religiosa era muy abierta, pero que a su muerte se cerró al mundo. ¿Por qué?

Es la mala interpretación, la poca capacidad de quien dijo ser líder (su hermano Jonás Ataucusi) y no pudo conducir la organización. Se ha cerrado por su incapacidad de gestión.

Miembros de la organización religiosa han sido denunciados por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

Las denuncias son ciertas, incluso en Brasil. Estas complicaciones surgen cuando un líder se manifiesta desde la oscuridad y ordena desde la sombra.

Esta situación requiere de un trabajo grande para revertirlo.

En veinte años se ha enraizado pero estoy dispuesto a enfrentarlo. Tengo un grupo de 800 hermanos que me respaldan. En Colombia también han conocido esta situación y me acompañan con sus oraciones. Me dicen que siga firme, de lo contrario este mal enquistado en la institución no va a desaparecer. Hoy la hermandad debe quitarle el apoyo a esa cúpula que manda. Hacen mal en apoyar a la corrupción.

La gente reconoce a Jonás Ataucusi como el sucesor de Ezequiel. ¿Qué está pasando por la cabeza de la feligresía?

Pasa una mentira. Jonás les ha dicho que es Dios, el hijo del Hombre. Y como la gente es humilde, de muy baja cultura, le cree. Nos toca hacer un trabajo muy arduo para liberarlos.

Y peligroso tal vez.

Con mucho riesgo.

Como ir a Caballococha donde el narcotráfico ha ido creciendo.

Visitaré y organizaré las comunidades agrarias. Los cultivos de coca han avanzado en esa zona gracias a ese líder que nunca aparece, pero vemos sus acciones. Ese es el tema.