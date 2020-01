El militante aprista Carlos Roca se refirió en entrevista con La República a la derrota de su partido en las últimas elecciones, en la que no pasó la valla electoral.

Al respecto, manifestó que hubo un error en la elaboración de la lista. Mencionó que no debió ponerse a Mijael Garrido Lecca en los primeros números, quien no conoce realmente la doctrina de Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Le dieron el número 3 a Mijael Garrido Lecca a quien yo, sinceramente, no conocía”, sostuvo Carlos Roca.

Asimismo, aseveró que Mijael Garrido Lecca no tiene autoridad para recomendar que el Apra se refunde, lo cual -considera Carlos Roca- es “aberrante”.

“Había dicho (Mijael) que no era aprista, y de la noche a la mañana apareció invitado con el privilegiado número 3. No lo entendí. Me argumentaron que como tenía un programa de televisión, entonces podía jalar votos, que lo miraban 200 mil personas, en fin. Sin embargo, no tiene formación aprista. Cuando lo entrevistaron desconocía completamente la doctrina de Haya de la Torre. Un día dijo que había que refundar el partido. ¿Con qué autoridad podía él hablar de la refundación del Apra? Eso es aberrante. Él (Mijael) tenía la teoría de que no se debía modificar el capítulo económico de la Constitución”, expresó.

“Yo fui constituyente y aprobé la Constitución que firmó Haya de la Torre. Yo he defendido la tesis de la economía social de mercado, aunque dándole al Estado el rol fundamental que le corresponde en la sociedad. Y ese Estado subsidiario que aparece en el texto del 93 no es el aprista. Este joven, Garrido Lecca, no conocía al aprismo ni tenía formación aprista”, agregó.

Por otro lado, detalló que le suena ridículo que varios de sus compañeros apristas acusen a Martín Vizcarra de dictador, cuando no lo es.

“Cuando escucho a algunos compañeros hablar de la ‘dictadura’, y que la responsabilidad es de los comunistas y caviares, y que el terror es que venga el ‘chavismo’, me parece sumamente ridículo, ¡ridículo! ¡Estos nunca sufrieron nada! Yo tuve orden de captura con Velasco y esto no es dictadura, pues”, explicó Carlos Roca.

El Apra se queda sin representantes para el Parlamento 2020-2021; no obstante, no perderá inscripción -al igual que ningún partido que no haya pasado la valla- por determinación del Jurado Nacional de Elecciones.