Carlos Ramos sobre nuevo Congreso: “La palabra ‘obstruccionismo’ debe desaparecer”

El magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez sostuvo que, tras los episodios de confrontación que protagonizaron el disuelto Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, la nueva representación nacional debería ejercer oposición sin obstruccionismo.

En declaraciones para El Comercio, el tribuno indicó que la oposición debería plantear propuestas que busquen soluciones, de modo que se cumpla lo establecido en la sentencia del órgano constitucional sobre la demanda competencial: “reforzar la cooperación política”.

“Es decir, la palabra o término ‘obstruccionismo’ debe desaparecer. Eso no significa que deba desaparecer la voz de la oposición. Puede haber una oposición pujante, sólida e intensa, pero con propuestas que terminen en soluciones de carácter institucional”, expresó.

Asimismo, Núñez Ramos comentó que, a pesar del fallo del TC sobre la demanda competencial, la elección de los postulantes al Congreso de la República no dependió de criterios que los tribunos hayan establecido, sino a los mismos partidos políticos.

“Por ahí he escuchado a una candidata decir que haría una labor obstruccionista. Eso es un error. Diría que es un término, de alguna manera, vetado. La suya debe ser una labor de oposición, si adoptan esa posición, claro”, enfatizó.

Sobre el caso de Keiko Fujimori

Respecto a la nueva orden judicial de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Carlos Ramos sostuvo que el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday se basó en hechos que los integrantes del TC no contemplaron.

“Por ejemplo, cuando vimos este caso se hablaba de Jorge Yoshiyama, pero nosotros no teníamos, al menos en mayoría, elementos para ver eso porque la declaración no había sido corroborada. Es decir, si el juez atribuye nuevos elementos, posiblemente esté actuando en el marco de su competencia. Es un tema sobre el cual no podría pronunciarme específicamente”, agregó.