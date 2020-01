Moquegua. El gobernador regional Zenón Cuevas Pare afrontará otra investigación en la Fiscalía. Se le acusa de cometer el delito de nombramiento indebido de cargo.

La autoridad regional fue denunciada por el ciudadano José Cosi Mamani. En la acusación también ha sido incluido el gerente regional de Salud, Roy Ramos Pare. A este último lo responsabilizan de incurrir en el delito de aceptación indebida de cargo.

El denunciante argumenta que el gobernador designó a Ramos Pare como gerente de Salud, pese a que este no cumple con los requisitos exigidos por el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad regional. Se sostiene que Ramos no cuenta con especialización en gestión pública. Asimismo, se precisa que de la revisión de su currículo, se verifica que no tiene experiencia mínima no menor de dos años en cargo directivo.

Cosi Mamani sostiene que el ahora funcionario se ha desempeñado en funciones de menor rango. Además, se estaría infringiendo la Resolución Ejecutiva Regional N.° 099-2019, que establece la clasificación de cargos.

Esta es la segunda denuncia contra el gobernador por el mismo delito. En 2019 afrontó un proceso porque al asumir funciones, designó a Julio Díaz Guerrero como gerente de Recursos Naturales, esto pese a que no cumplía con los requisitos. El caso se archivó porque Díaz falleció.