Aráoz asegura que no se comunica con Vizcarra desde poco antes del cierre del Congreso [VIDEO]

La exministra y vicepresidente de La República, Mercedez Aráoz, aseguró este miércoles que no habla con Martín Vizcarra desde poco antes del 30 de setiembre del 2019, día en que el mandatario decidió disolver el Congreso de la República. tras negar la cuestión de confianza al entonces primer ministro, Salvador Del Solar.

“Desde un poco antes del 30 de setiembre del año pasado no ha habido comunicación (con Martín Vizcarra). Tampoco lo he llamado. Ni nada”, declaró Aráoz durante una entrevista en Canal N.

En esa misma línea, en la consulta sobre si aceptaría una invitación del presidente dijo que “encantada” conversaría con él pues “no tendría por qué no hacerlo”. “Yo encantada conversaré con el presidente de La República. No tendría por qué no hacerlo. Creo que lo correcto es que si el me invita a conversar. Entonces conversaré con él”, expresó la exministra.

Por otra parte, Aráoz se refirió sobre la prisión preventiva de 15 meses dictada por el Poder Judicial contra Keiko Fujimori el último martes. Sobre ello consideró que podría tomarse como un “ensañamiento político”.

“Lamento mucho que estemos en una situación de tanta incertidumbre. ¿Por qué no le han hecho de una vez la acusación si tienen tanto material? Hubiera sido lo más prudente empezarlo”, manifestó la excongresista.

En otro momento, Mercedes Aráoz recordó que la lucha entre el Congreso y el Ejecutivo en los últimos años “fue desgastante” pues lamentó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no haya podido “concentrarse enteramente en la gestión”.

“La lucha entre poderes fue desgastante. Atendíamos la gestión desde el Gobierno, pero había una distracción permanente con la lucha entre el Congreso y el Ejecutivo. Para el Perú ha sido un fracaso usar figuras como la vacancia y la cuestión de confianza así, creo que eso no puede volver a pasar”, sostuvo.