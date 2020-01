Juan Ataucusi, hijo del fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, Ezequiel Ataucsi Gamonal, denunciará formalmente a su hermano por presuntamente haber sido amenazado de muerte.

Ezequiel Jonás Ataucusi Molina es el denunciado. Es el actual líder de (Aeminpu) y de su brazo político Frepap, que logró conseguir alrededor de 15 curules en las Elecciones 2020.

“Ayer hablé que mi hermano tiene un hijo que no lo ha reconocido y que él respalda a los corruptos, y por decir esa verdad viene la descarga de la amenaza de muerte. Voy a darme tiempo para ir a la comisaría y presentar la demanda; voy a dejar constancia porque no es primera vez, pues en 2000, en julio me quisieron matar saliendo de Cieneguilla”, manifestó Juan Ataucusi a ATV.

“Anoche, vinieron carros con lunas polarizadas e hicieron disparos en la puerta de mi casa. Ya es señal de amedrentamiento. [Tienen que ver] mi hermano y su cúpula, toda la familia Molina y su pseuda junta directiva nacional. Cualquier cosa que pase con mi integridad física y la de familia, los responsables serán Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, su familia y la directiva; los hago responsables”, añadió.

PUEDES VER Frepap recibe propuesta para aliarse con la bancada de UPP

A la vez, Juan Ataucusi reiteró que su hermano premia a los corruptos y que los congresistas que han sido elegidos por el Frepap no tienen ideas grandes , por lo que se pueden esperar muchas incoherencias por parte de esa bancada en el próximo Congreso.

Frepap vuelve a conseguir parlamentarios después de 20 años.