Chimbote: involucran a César Álvarez en primer ataque a Ezequiel Nolasco

Por: Lindberg Cruzado

Desde el penal de Cochamarca, en Pasco, Edisom Torres Corzo “Chilipino” confesó en el juicio oral que el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez Aguilar y el exgerente de la Subregión Pacífico Luis Arroyo Rojas estuvieron presentes en la reunión en la cual planificaron dar muerte al exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos.

Ante una jueza, Torres contó cada detalle de cómo se planificó el primer atentado contra Nolasco, el cual se ejecutó el 20 de julio del 2010. Si bien Nolasco sobrevivió a los 5 balazos que recibió, en el ataque pereció su hijastro Roberto Torres Blas.

“Chilipino” dijo que la reunión se llevó a cabo en la vivienda de Arnaldo Ordinola Muñoz “Nayo”, en el asentamiento humano Tahuantinsuyo, en Nuevo Chimbote.

Mencionó que fue convocado por Arnaldo Ordinola y que al llegar a su casa le abrió la puerta la pareja de su amigo, Hilda Saldarriaga, “La Mama”.

“Al interior estaban reunidos Nayo, Jaime Sánchez Cachay, Rubén Moreno Olivo (Goro), César Álvarez y Luis Arroyo Rojas. Allí me proponen que participe en el atentado, me dijeron que Alexis Reyes Camones iba a cometer el crimen, pero no acepté porque salía de una operación porque había recibido dos balas en el cuerpo”, pronunció “Chilipino”.

Edisom Torres recordó que esa noche “Nayo” se molestó con Jaime Sánchez “Piolín” y terminaron discutiendo. Mencionó también que le ofrecieron 100 mil soles por darle un susto a Ezequiel Nolasco. “Después me enteré del atentado y tras meditar y consultar con mi abogado, decidí entregarme”, añadió.

Por el primer intento de homicidio contra Ezequiel Nolasco solo se condenó a Edisom Torres y a los hermanos Rubén y Gonzalo Moreno Olivos a 25 años de cárcel. En el segundo proceso penal, por el crimen de Roberto Torres, el único procesado es "Chilipino".

La confesión de "Chilipino" confirmó el testimonio de la testigo Hilda Saldarriaga, quien narró hechos similares de cómo se planificó el primer atentado contra Nolasco, en el que el exconsejero regional resultó gravemente herido y su hijo político pereció por defenderlo.

El 11 de julio del 2013, “La Mama” fue asesinada en su vivienda de Nuevo Chimbote.

El 14 de marzo del 2014 pereció Nolasco de tres balazos en la cabeza disparados por sicarios en Huacho. En repetidas ocasiones, el exconsejero denunció corrupción en la gestión de César Álvarez.

Pedirán nuevo proceso por atentado

Fiorella Nolasco, hija del asesinado Ezequiel Nolasco, anunció que pedirá que se inicie un nuevo proceso por el primer atentado contra su padre, en el que murió su hermano. Mencionó que César Álvarez fue el autor intelectual de los ataques a su progenitor.

Recordó que tanto su padre como Hilda Saldarriaga acusaban a Álvarez, pero él no fue procesado.