Juez declara fundados 15 meses de prisión para Keiko Fujimori

Por: Henry Cotos y Liliana Rojas

El juez Víctor Zúñiga Urday admitió el pedido de la Fiscalía e impuso 15 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, al considerar fundada la existencia de los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal y obstrucción a la justicia, y que se cumple la prognosis de una pena mínima de 15 años. También aceptó que existe la posibilidad de fuga, por falta de arraigo laboral y económico al carecer de trabajo y bienes; y que hay un alto peligro de obstrucción a la justicia.

Durante la lectura de la sentencia, que se inició a las 9 a.m., el magistrado fue explicando uno a uno los motivos de su resolución, por lo que a medida que avanzaba la tarde se hacía evidente que habría una decisión restrictiva. Keiko Fujimori también lo entendió así, por lo que prefirió presentarse a la Corte Penal y evitar que la policía la capture en su domicilio.

Con el rostro desencajado, y al lado de su esposo Mark Vito, Keiko Fujimori llegó a la sala de audiencia para escuchar la parte final de la resolución del juez Zúñiga, quien al declarar fundado el pedido fiscal dispuso la inmediata ejecución de la medida coercitiva.

Para determinar los 15 meses de prisión, el juez ensayó una especie de cronología del proceso, determinando que en 2 meses la Fiscalía debe formalizar la acusación, otros 5 meses debe demorar la etapa intermedia (control de acusación) debido a la complejidad de la causa. Consideró además que en 8 meses se podría terminar con el desarrollo del juicio. De tal forma que Keiko cumplirá la prisión el 27 de abril del 2021.

Finalizada la lectura, el Ministerio Público expresó su conformidad con la decisión, mientras que la abogada Giulliana Loza apeló la decisión que llevó a prisión a Fujimori.

Posteriormente, en un mensaje grabado, Keiko aseguró que recurrirá a los tribunales internacionales al considerar que la medida es arbitraria e injusta.

Uno de los primeros golpes a la defensa de la excandidata fujimorista fue cuando el juez, al momento de comentar el fallo del Tribunal Constitucional que permitió la libertad de Keiko, dijo que, para su despacho, no tiene carácter vinculante. Así desbarató uno de los argumentos de la abogada Loza, que pretendió usar ese fallo para desestimar el peligro procesal. El juez Zúñiga en más de una ocasión tomó en cuenta la posición de la Corte Suprema, que revisó el caso antes que el TC, y consideró válida la prisión preventiva.

El segundo golpe a la defensa de Keiko fue cuando el juez sostuvo que estaría acreditada la obstaculización de la justicia y que no solo se pretendió afectar a los testigos, sino también a los representantes del Ministerio Público y autoridades judiciales.

Para ello recurrió a la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien relató que el abogado Vicente Silva Checa le dijo que la persona encargada de comunicarse con el fiscal Chávarry a nombre de Keiko era Daniel Salaverry, quien luego confirmó esa información.

Incluso Salaverry confesó que Keiko le dijo que había conversado con Hinostroza. Según el juez, los hechos narrados por Salaverry demuestran la intención para que, en su calidad de presidente del Congreso, se reúna con el entonces titular del Ministerio Público, para influir en las investigaciones en su contra, lo que demuestra la voluntad de interferir en la justicia.

También tomó en cuenta la declaración de Rolando Reátegui, quien señaló que Daniel Salaverry le informó que hubo una reunión de Hinostroza con Miguel Torres y la señora K (Keiko), cuando para entonces ya había denuncias contra el exjuez, pero la orden fujimorista era alargar las denuncias y no verlas una por una.

El juez añadió que estos testimonios son corroborados con la versión de Antonio Camayo, uno de los participantes en esos contactos, quien señaló que César Hinostroza le dijo que quería conocer a Keiko y que hizo contacto con Becerril, quien fue a casa de Camayo a eso de las 6:00 p.m. y luego llegó cesar Hinostroza.

Según Camayo, ellos ya se conocían. Hinostroza le dijo a Héctor Becerril que quería conocer a Keiko y se ofreció a ayudarla en sus temas judiciales, pues él quería ser presidente del Poder Judicial y para ello necesitaba apoyo político.

Camayo dijo que posteriormente Hinostroza le manifestó que sí se había reunido con Keiko Fujimori y con Becerril. El juez explicó que considera que los testimonios de Jorge Yoshiyama, Rolando Reátegui, Daniel Salaverry y Antonio Camayo tienen credibilidad, pues en ningún momento desconocieron haber incurrido en faltas y sus relatos no buscaban evadir alguna responsabilidad.

Esto fue otro serio traspié para la defensa de Keiko, pues en las audiencias Giulliana Loza se empeñó en decir que esos testimonios no tienen ningún valor, pues no han sido corroborados. El juez consideró que los testimonios también pueden ser corroborados por los hechos y no solo por documentos.

Loza dijo que no había elementos nuevos de obstrucción, pero el magistrado sostuvo como un hecho reciente que el 10 de enero del presente, un testigo protegido vio en la sede judicial que el colaborador Carlos Yumiyagi fue interceptado por uno de los abogados de Keiko, identificado como Juan Carlos Alarcón Caycho, quien le pidió reunirse para conversar sobre una audiencia que estaba programada para el 28 de enero.

El testigo dijo temer por su integridad y pidió protección a la Fiscalía para él y su familia, pues consideró que los abogados de Keiko están buscando a los testigos y colaboradores para presionarlos y hacer que cambien su versión. El juez Zúñiga sostuvo que eso es una muestra de que el peligro de obstrucción a la justicia está latente.

Añadió que el hecho de que Keiko ya no tenga el mismo poder en el Congreso disminuye el peligro de obstrucción, pero no lo suficiente como para decir que no existe. Precisó que para el juzgado hay un grave peligro de obstaculización a la justicia.

Cronología

11-10-18

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es detenida de forma preliminar por 10 días por orden del juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal José Pérez. Se le acusa de supuesto lavado de activos como líder de una organización criminal dentro de Fuerza Popular. Fueron arrestadas 20 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

31-10-18

El juez Richard Concepción Carhuancho ordena el arresto preventivo de 36 meses de Keiko Fujimori al considerar que había peligro de que ella obstaculice las investigaciones del equipo fiscal. Se le atribuía haber recibido US$ 1,2 millones de Odebrecht. Aún no se conocía que el monto sería mayor y que empresarios nacionales también le entregaron dinero.

25-11-19

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declara fundado el hábeas corpus presentado en contra de la detención preventiva que cumplía Keiko Fujimori en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. El colegiado consideró que se afectó el derecho de la libertad personal de la acusada y dispuso un nuevo pedido fiscal. Tres de los siete magistrados votaron en contra.

29-11-2019

Tras permanecer 13 meses en prisión, Keiko Fujimori sale en libertad en virtud de la sentencia del TC y ofrece por el momento dedicarse solo a su familia.

15 meses

De prisión preventiva para Keiko Fujimori dispuso el juez Víctor Zúñiga, quien descartó darle comparecencia restringida, arresto domiciliario o el pago de una caución para garantizar la investigación por lavado de activos.

Vela elogió al juez, Keiko se victimizó

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, consideró que el juez Víctor Zúñiga fue "riguroso y exhaustivo" en el análisis de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público.

"Para el juez, los elementos de convicción comprueban que estamos ante la comisión de graves delitos de lavado de activos, en regla con otros ilícitos adicionales... El peligro de obstaculización y peligro de fuga han sido desarrollados plenamente", señaló.

Keiko Fujimori consideró que los 15 meses de prisión preventiva no es justicia sino un “ajusticiamiento” y “venganza política” promovidas por las “ONG que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, algunos medios y periodistas que viven de la persecución y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización".

Reacciones

Enrique Fernández - Congresista electo (FA)

“La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no debió salir nunca de prisión. Está donde debía estar: está en su sitio”.

Luz Salgado - Excongresista - FP

“Solo con supuestos se lleva a prisión a una mujer, a una madre. Solo Dios sabe quién ha urdido esta maniobra por venganza...”.

Giulliana Loza - Abogada

“Le están negando todos los derechos. No es posible que, sin haber sido gobierno, por segunda vez, se le vuelva a una prisión preventiva”.

Fernán Altuve - Excongresista

“Es una situación penosa. Una tragedia familiar. Lo lamento mucho, pero yo creo que aquí ha habido muchos errores judiciales en la defensa”.

En Twitter

Carlos Rivera Paz - @IDL_Rivera

Si los fujimoristas no maniobraban en el TC, Keiko salía en abril del 2020, ahora saldrá en abril, pero del 2021.

Martha Chávez Cossío - @MarthaChavezC

¿Qué cosa? ¿Haber sido congresista y postulado a la presidencia de la República es razón para presumir el peligro de fuga y peligro de obstrucción de la justicia?

Marco Arana - @vozdelatierra

Juez Zúñiga sobre Keiko “... La medida de prisión preventiva cumple con el análisis de proporcionalidad, es idónea y estricta...”.

Luciano López Flores - @lucianolopez27

“(...) No puede ir a instancias internacionales ni a un nuevo HC (hábeas corpus) si no agota fuero interno”.