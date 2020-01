Frepap sobre el enfoque de género: “No podemos ser negativos a esto”

El candidato al Congreso por el Frepap Richard Rubio manifestó este miércoles que no tiene una postura contraria al enfoque de género, y que, al contrario, si esta resulta beneficiosa para que en la educación se implemente un criterio de igualdad entre varones y mujeres, no tendría nada de malo.

En entrevista en América, el aspirante a legislador, quien, de acuerdo a cifras actualizadas de la ONPE —aunque por ahora no definitivas—, es virtual parlamentario por Lima, señaló que desde el Frepap, no puede ser “negativos” al enfoque de género.

“El enfoque de género está plasmado en el currículo del 2016, y no solamente es uno, son siete, si mal no recuerdo. Y todos esos siete son algo global que beneficia a los jóvenes, niños, para decir que todos somos iguales en cuanto a oportunidades, a la educación. No hay nada malo en eso", explicó Rubio su punto de vista.

En esa línea, el candidato del Frepap acotó que "si no hay nada, como dicen, que se sale de lo beneficiario para el desarrollo, tanto material como espiritual, de los niños, en este caso de los educandos, no podemos ser negativos a esto”.

Por otro lado, respecto a las declaraciones del también candidato Wilmer Cayllahua —3 de la lista del Frepap por Lima— sobre la comunidad LGTBI, Rubio solo señaló que a veces “exageramos las palabras”, o “le damos mala intención”. Sin embargo, sobre la cuestión de fondo, el postulante al Parlamento solo indicó que le corresponderá a su colega aclarar sus dichos.

“En este caso, el que puede dar con exactitud lo que quiso decir, es él, el hermano Wilmer. Yo no puedo decir”, dijo Rubio.

PUEDES VER Frepap: Lo que Antauro Humala dijo sobre Ataucusi y su movimiento en su libro

Ni izquierda ni derecha

Sobre la postura que el Frepap adoptaría a través de su representación en el Congreso, Richard Rubio indicó que su organización no se apega a los extremismo “ni de izquierda ni de derecha”.

“Nosotros somos un partido de centro, y buscamos el beneficio para todos los que están en el Perú", aseguró.

En otro momento, sobre supuestas posiciones sectarias, el aspirante a legislador señaló que en el Frepap no hacen “excepción de personas”.

"Si hablamos religiosamente, y si hablamos políticamente, que nos basamos en la Constitución, defendemos todo lo que está en ella. Todos somos personas humanas, y somos, ya lo dijo nuestro fundador y ahora nuestro líder, respetuosos y defensores de la Constitución”, indicó el candidato a congresista.