Tacna: Raúl Machaca, el estibador que lee a Mariátegui

El estibador Raúl Machaca Mamani (55) llegó a Tacna cuando tenía 15, a trabajar en el campo y a cuanto oficio pudiera aprender para sobrevivir. En su natal distrito Vilquechico, en la provincia de Huancané (Puno), estudió primaria y secundaria; y fue en su etapa adolescente que se cultivó su pasión por la lectura.

Machaca fue electo congresista por Tacna el último domingo en las urnas. En 2018 postuló a la alcaldía provincial de Tacna por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) pero su candidatura pasó desapercibida para muchos.

"Recuerdo que tuve una profesora arequipeña que nos decía: ustedes tienen que leer, siempre lean. Yo trabajaba en el campo cultivando papa, habas y oca, pero además de gustarme el campo, me gustaba la lectura. Siempre leo, obras literarias, diarios. Me volví un autodidacta. No tengo estudios universitarios pero he tratado de leer todo lo que he podido", dice Machaca.

Una de sus obras favoritas es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Señala que es un texto importante para comprender el origen de las diferencias e injusticias en el país. A lo largo de su vida ha tenido muchos oficios, además de agricultor. Fue sastre, artesano y músico. "No me avergüenzo de ser estibador, siempre trabajé en cosas honradas. Eso me enseñó mi madre. 'A donde vayas, hijito, nunca toque ni una aguja si es ajena'. Nunca olvido sus palabras", recuerda.

Abrazó la fe en 2003, cuando se hizo miembro de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Machaca habla en un tono pausado y con un marcado acento aimara, su lengua materna. Con frecuencia para responder las preguntas de la prensa, usa pasajes de la Biblia.

Presenta con alegría a los militantes que lo apoyaron en su austera campaña, la cual consistió en banderolas, perifoneo y asistencia a la mayor cantidad de debates.

Aunque hagan memes en las redes sociales sobre el “pescadito”, Machaca toma con seriedad la política. Habla de buscar la unidad de las autoridades, luchar contra la corrupción e inmoralidad. Apoya la nulidad de inmunidad parlamentaria y la revocatoria de congresistas corruptos. El agro tiene un lugar especial en sus prioridades. “La agricultura es vida. De oro no se puede vivir”, concluye.❖