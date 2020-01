La funcionaria Susel Paredes afronta un proceso disciplinario por parte de la Municipalidad de La Victoria, por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad al referirse a Rosa Bartra en el marco de la elecciones 2020.

La subgerencia de gestión de recursos humanos de la comuna victoriana sostuvo que la exgerenta de seguridad ciudadana, fiscalización y control y gestión del Riesgo de Desastres de esta institución habría cometido “presunta inconducta funcional”, de acuerdo a la resolución municipal del 21 de enero.

Según difundió Perú21, esta medida se basa en un informe del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, que señala que el 18 de diciembre de 2019, Paredes como funcionaria de La Victoria brindó una entrevista en RPP TV sobre Rosa Bartra.

"La señora Bartra tiene que leer historia del Perú, no puede seguir haciendo política en este mar de ignorancia en el que se encuentra, habla estupideces, comunismo Vizcarraista (....)”, declaró.

Según el documento que inicia el proceso disciplinario, estos comentarios “advierten un pronunciamiento en contra de la candidata”, lo que afectaría el principio de neutralidad que todo funcionario estaba obligado a cumplir.

Además, el proceso en contra de Susel Paredes también considera que benefició a otros candidatos, al comparar a la excandidata de Solidaridad Nacional, la que no logró alcanzar los votos suficientes para regresar al Parlamento.

"Mira, buenos candidatos que tenemos de distintas listas, Arbizu, Alberto de Belaunde, Pepi Patrón”, dijo Susel Paredes según el documento de la municipalidad, que implica una infracción a la Ley Orgánica de elecciones y el Código de Ética de la Función Pública.

Susel Paredes responde sobre proceso en su contra

Por su parte, la ahora funcionaria de la Municipalidad de Magdalena del Mar rechazó de manera enfática la presunta infracción y el proceso en su contra, a la que calificó como “exagerada, irrazonable y desproporcionada”.

“(La medida) es exagerada, irrazonable y desproporcionada porque mi comentario ha ido por lo declarado por Bartra, de forma general. Si no fuera candidata igual sería una exageración lo que dijo. Yo solo he indicado que lea historia y que no puede hacer política desde un mar de ignorancia", respondió Paredes al diario local.

Además, sostuvo que no ha cometido tal infracción porque no le dijo a la población por quién votar, sino que solo resaltó las característica, que ella considera, tienen.

“Yo no he roto la neutralidad. He evaluado un acto objetivo que ha sido un video en que (Rosa Bartra) dijo falsedades (...) No he dicho que no voten y voten (por tal candidato). He calificado como ignorante a una y a decente a otra. La gente es libre por votar por quien quiera”, indicó.

No obstante, aceptó que el proceso disciplinario en su contra se inició por orden del JEE, porque todos los funcionarios a cargo de este caso en la Municipalidad de La Victoria, son sus amigos.

“La municipalidad se ha visto obligada a continuar el trámite. No podría creer que hubiera una animadversión de la gerenta municipal, que es la encargada de los funcionarios. Los que firman son todos mis amigos”

Susel Paredes comentó que fue notificada del caso el último jueves, luego de 15 días de la incidencia. Ahora es gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Magdalena del Mar.