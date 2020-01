Keiko Fujimori: “Tengo mucha fe en que la justicia prevalecerá”

Keiko Fujimori se pronunció este martes luego de iniciada la audiencia en que se conocerá si el Poder Judicial decide dictar en su contra una orden de prisión preventiva de 18 meses y 2 días.

A través de Twitter, la presidenta de Fuerza Popular manifestó tener “fe en que la justicia prevalecerá” en su caso.

La hija de Alberto Fujimori ratificó que no se presentará en la audiencia en la Sala Penal Nacional, a la que concurrió sola su abogada, Giulliana Loza, porque verá la lectura de la resolución “desde la casa de mi mamá”, Susana Higuchi, en compañía de su familia.

“Hoy voy a seguir la decisión del juez Victor Zúñiga junto a mi familia desde la casa de mi mamá, para poder cumplir con lo que corresponda. Tengo mucha fe en que la justicia prevalecerá”, escribió Keiko Fujimori en su red social.

Un par de días atrás, Keiko Fujimori también utilizó sus redes sociales para pronunciarse a través de un video en el que explicaba la supuesta simpleza del caso que la compromete con la Justicia.

En su grabación, Keiko Fujimori afirmó:

“No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni le he pedido a nadie que lo haga. Ningún aportante me ha señalado en absoluto. […] El Tribunal Constitucional ha descartado totalmente el peligro de obstrucción”.

Juez lee su resolución

Mientras Keiko Fujimori comparte con su familia, en la Sala Penal Nacional, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga da lectura a su resolución en torno al pedido del fiscal José Domingo Pérez contra la lideresa de Fuerza Popular.

En la lectura de sus argumentos, el juez Zúñiga advirtió que el fallo del Tribunal Constitucional que le restituyó la libertad a la excandidata presidencial, no es vinculante ni una imposición para su decisión.

En la misma línea, sostuvo que la corroboración de evidencias también se da con hechos, citando el fallo del Tribunal Constitucional y la posición de la Corte Suprema al respecto, en contra al argumento de la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, quien sostiene que los “simples dichos” de los colaboradores y aspirantes a colaboradores, no son suficiente para imputar a su representada.