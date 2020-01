Indira Huilca: “Yo creo que Frente Amplio y Juntos por el Perú deberían unirse”

La excongresista de la República Indira Huilca manifestó a través de su cuenta de Twitter que Frente Amplio y Juntos por el Perú deberían aliarse.

Ello, luego que una usuaria de la mencionada red social compartiera la publicación de la candidata al Congreso por Juntos por el Perú Isabel Cortez, quien hizo una reflexión sobre las Elecciones 2020.

“Lección de estas elecciones: la división de quienes queremos el cambio solo nos han restado fuerzas y deja el sin sabor de saber que se puede mucho más. Nos queda la gran tarea para el 2021 de que esto sea diferente. Dejar de lado nuestros egos y egoísmos para recuperar el Perú”, puntualizó Isabel Cortez.

“Yo creo que Frente Amplio y Juntos por el Perú deberían unirse. Y la izquierda dejar de relativizar la corrupción, la misoginia, la homofobia y la xenofobia. La unidad por la unidad no es una opción”, señaló a su turno Indira Huilca.

Vale mencionar que Juntos por el Perú está a la espera de los resultados finales de la ONPE para saber si pasó la valla electoral o no.

Para superarla debe obtener un 5%. De acuerdo al reporte de ONPE de este lunes 27 solo acumula un 4.6 % de respaldo electoral, luego que se procesaran un poco más del 70 % de actas.

“Así que las fuerzas del mal no quieren que vaya al Congreso? Ya lo sabíamos. Sepan que cuidaremos cada voto, porque ellos representan la voluntad de la gente. La mafia que persiste en el Parlamento y sus muertos deben saber también que yo no me voy a quedar tranquilo”, aseveró al respecto el postulante por ese partido, Julio Arbizu.