Gobernador de Arequipa no votó por estar en desacuerdo con disolución del Congreso.

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, al igual que otras autoridades y la ciudadanía en general debió sufragar en su respectivo local de votación el pasado domingo 26; sin embargo, no lo hizo. La máxima autoridad de Arequipa justificó su omisión manifestando que continúa en desacuerdo con la disolución del Congreso realizada por el presidente Martín Vizcarra.

“Soy consecuente con mis pensamientos, en su momento no estuve de acuerdo con ello, por lo tanto, no he sido participe de estas elecciones. Es mi opinión, mi punto de vista”, indicó.

Cáceres Llica debió emitir su voto en el colegio Francisco Calderón en el distrito de Chivay de la provincia arequipeña de Caylloma, pero nunca llegó. Anteriormente, la autoridad manifestó su rechazo a la disolución del Congreso argumentando que Vizcarra debió respetar el periodo por el que fueron elegidos los parlamentarios.

Con respecto a los electos congresistas por Arequipa, Cáceres indicó que respeta la decisión popular y que cuando se obtenga los resultados oficiales los convocaría para mantener una reunión.

Sobre los inconvenientes con Edgar Alarcón, su exasesor y electo congresista de Unión por el Perú, manifestó que se trata de temas aparte y deberá priorizarse las obras en favor a Arequipa.