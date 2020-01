En Cieneguilla, la feligresía reconoce que el ideólogo del partido Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) fue el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal y que el movimiento político fundado el 30 de setiembre de 1989 formó parte de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal.

Sobre el sorpresivo repunte que ha logrado en la contienda electoral, después de casi dos décadas de parálisis, también tienen una explicación. Dicen que ante la corrupción que envolvió a las principales instituciones del país, el Frepap se levantó lentamente y explicó a la ciudadanía que solo había que actuar bajo los principios bíblicos y los mandamientos de la ley de Dios.

“Nosotros somos personas bien organizadas. En todo el tiempo que no participamos en las elecciones nos dedicamos a fortalecer el partido y lo hacemos con los diez mandamientos de Jehová que quiere decir justicia y moralización. La idea del partido era entrar al Congreso para moralizar tanta corrupción que hay, bajo los preceptos de no engañar, no hurtar, no mentir al prójimo”, nos dice uno de los israelitas que prefiere no identificarse.

Refiere que la inmunidad parlamentaria es un tema de la que han hablado muchos políticos, y ellos también, pero que la gente ya no cree en los demás partidos. Considera que esta es la razón por la que les dieron su confianza en estas elecciones congresales complementarias.

“Han dicho: ‘Vayamos con estas personas que hacen nadar en el aire a los pescaditos. Si ellos están con Dios, van a estar bien’. La confianza ha sido brindada a personas que son conscientes, cristianas, que no actúan por maldad. Esa es la idea principal que hemos inculcado a la gente, les hemos hecho comprender que nosotros no vamos a lucrar ni a hacer daño a nadie”, precisa.

Campaña proselitista

Mientras los dirigentes del partido y de la Iglesia prefieren no hacer declaraciones, los feligreses no dudan en hablar. Indican que todas las actividades proselitistas fueron solventadas por ellos mismos porque saben que “todo se mueve con plata”.

“Como pertenezco a la congregación, tengo que aportar a mi partido lo que tengo a mi alcance. Todos aportamos, pero también hay hermanos y hermanas que no tienen ni para comer, ellos no lo hacen. Después, todos hemos aportado para la campaña política”, relata uno de ellos.

Luego aclara que no se trata del diezmo. Explica que los diezmos y primicias son para los sacerdotes y levitas, quienes separan una parte y la dedican a la ofrenda a Dios. Otro aporte que dan los fieles es para las tres fiestas del año que duran siete días cada una: la fiesta de Pascua que es en abril, la de Cosecha que es en junio y la del Tabernáculo en octubre.

Hace solo un mes

La campaña del FREPAP tomó fuerza recién hace un mes, sin embargo, el partido siempre ha estado presente en todas sus iglesias. Las banderas blancas con el símbolo del pescadito no dejó de flamear en esos recintos.

“Pero tampoco nos fanatizamos con la política, hay momentos en que acompañábamos fuertemente a nuestros candidatos y salíamos en caminatas. Después estábamos tranquilos desarrollando nuestra ideología”, precisa el seguidor del extinto Ezequiel Ataucusi Gamonal.

Obediencia al rey

Dice que ellos obedecen al rey, tal como dice la Biblia. Ese rey es Jonás Ataucusi Molina, sucesor de Ezequiel Ataucusi por voluntad del padre.

Se refiere a Jonás como una persona valiosa. Pero este dirigente no se hizo presente en la campaña ni en la noche del triunfo.

“Todo a su debido tiempo. Frepap ha logrado algo inesperado, no se sabía si iba a ganar, había un silencio hasta que llegó el tiempo, la hora, y mira cómo se manifiesta”, reflexiona.

En tanto, la bancada frepapista ya empezó a prepararse en su local de Morro Solar, en Surco. Pero este triunfo político no ha detenido la pugna desatada entre los hermanos Jonás Ataucusi Molina y Juan Ataucusi Ospina por la sucesión.

Juan Ataucusi Ospina - Hijo del fundador del Frepap

“Mi persona va a tomar acciones si atentan contra el país y no trabajan conforme se comprometieron. El partido está corriendo un riesgo”.

“La familia Molina tomó el partido”

Juan Ataucusi Ospina, primogénito del patriarca Ezequiel Ataucusi Gamonal, se considera el verdadero sucesor de la organización religiosa. Celebró que el Frepap haya obtenido 16 curules y agradeció a sus hermanos israelitas por el apoyo. Sin embargo, hizo objeciones.

“Debo dejar constancia que el partido fundado por mi padre ha sido tomado por la familia Molina (ligada a su hermano Jonás). Me preocupa porque la bancada estará sometida a esta cúpula”, alertó.