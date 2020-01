Redacción Sur

En las regiones del sur, se eligió a 7 de los 17 congresistas de Unión por el Perú (UPP) que obtuvieron una curul en el Congreso 2020 a nivel nacional. La cantidad de votos a su favor sorprende a muchos, pues el actual rostro visible de la agrupación es Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, expresidente de la República.

Antauro se encuentra preso por el asesinato de cuatro policías en el Andahuaylazo, ocurrido en 2005. Además, es señalado de encabezar la izquierda radical.

En regiones como Arequipa, logró dos escaños. Llevó al Congreso al excontralor de la República Edgar Alarcón y al médico Hipólito Chaiña. En Puno también colocó dos congresistas: Yessica Marisela Apaza Quispe y Rubén Ramos Zapata. En Cusco logró dos representantes y en Tacna uno (ver infografía).

Para el sociólogo José Luis Ramos Salinas, las regiones del sur siempre tuvieron una inclinación hacia la izquierda, pero la preferencia por UPP y no por Frente Amplio o Juntos por el Perú se debe a la decepción del electorado con estas agrupaciones tras sus constantes divisiones y falta de contundencia. “Verónika (Mendoza) fue quien captó los votos de la izquierda, pero la simpatía por ella se ha terminado tras las constantes fragmentaciones de la izquierda y vinculaciones con algunos personajes cuestionados”, dijo.

Según indica el especialista, UPP sale como una opción de crítica radical al sistema, además de que el partido se muestra como una alternativa que va en defensa de lo andino y la disciplina militar, por lo que también capta votantes.

Para Ramos, el electorado en Arequipa se ha equivocado al pensar que Alarcón y Chaiña representan el ideal de Humala, pues solo son invitados y tienen perfiles diferentes, por lo que pronosticó posibles transfuguismos, una vez que se llegue al Parlamento.

Según el analista Gonzalo Banda, no solo es el descontento de la población lo que permitió la mayoría de UPP en el sur, también sumó que los seguidores de Antauro Humala comenzaron una campaña a su favor hace años, no solo a pie, sino también con la publicación de periódicos exclusivos, que difunden sus propuestas y se reparten gratuitamente.

“La izquierda ha tendido a un discurso más moderno, pero los discursos de Antauro tienen un aspecto más territorial, de propuestas bien tradicionales que van más allá del voto de protesta, van con un deseo nacionalista”, señaló.

También se debe observar que el símbolo de la agrupación no siempre fue el mismo, antes estuvo formado por las letras UPP; luego, pasó a ser una olla pintada de blanco y rojo, con la que postuló Ollanta Humala en 2005. Después de eso, UPP no volvió a participar directamente en comicios electorales, lo hizo en alianza con partidos como Solidaridad Nacional. Es recién en estos comicios que usan la "V" como su símbolo. Para los analistas significa que la población se preocupó por saber cuál era la simbología del partido. Esto, pese a que la organización solo es un vientre de alquiler para los seguidores de Antauro Humala, pues su verdadera organización no logró inscribirse.

Más candidatos

Los otros partidos que obtuvieron una curul en el Congreso son Frente Amplio (3), Alianza para el Progreso (4), Acción Popular (3,) Partido Morado (1), Podemos Perú (1) y Frepap (3).

En Cusco, al 89.86% de actas procesadas, la bancada cusqueña estaría conformada por dos representantes de Unión por el Perú, mientras que las agrupaciones políticas Acción Popular, Alianza para el Progreso y Frepap contarán cada una con una curul en el Congreso.

En UPP, quienes gozaron de las preferencias electorales fueron el coronel PNP (r) Rubén Pantoja Calvo, que participó por primera vez en una contienda electoral, y el militante etnocacerista y otrora candidato al gobierno regional por el Movimiento Coca, Adriel Gamarra. En Acción Popular, obtuvo una curul el ingeniero Jorge Vásquez, exfuncionario del gobierno regional en la actual gestión (ver infografía).

Wener Salcedo de Democracia Directa, con 23 472 votos, es el candidato que tuvo mayor preferencia, seguido por Saturnino Pulla de RUNA con 21 042. Sin embargo, ellos no consiguieron un lugar en el Congreso, debido a que sus partidos no pasaron la valla electoral.

Por otro lado, en Moquegua, Walter Yonni Ascona Calderón del partido Alianza para el Progreso y Johan Flores Villegas de Podemos Perú fueron elegidos como congresistas por esta región. Ascona es exempleado de la empresa Southern Perú. Fue alcalde tres veces del distrito de Pacocha, en la provincia de Ilo, entre los años 1990 y 1998. Asimismo, Flores es un ingeniero agrónomo que participó en seis contiendas electorales anteriores. Su última participación fue para el gobierno regional en los comicios regionales y municipales de 2018.

Los representantes de Tacna son Héctor Maquera Chávez de Unión por el Perú y Raúl Machaca Mamani del Frepap.

El domingo asistieron a votar 213 085. Eso nos da una participación ciudadana de 81.18% en las elecciones (49 263 votantes no asistieron).

El tercer lugar lo obtuvo Acción Popular con 20 126 votos. Su candidato número 1, Javier Velásquez Yupanqui, obtuvo 8 056; es decir, 719 votos menos que Machaca.

En Puno, de acuerdo a los resultados de actas procesadas al 99.97% por la ONPE, los congresistas serían Yessica Apaza Quispe y Rubén Ramos Zapana de Unión por el Perú; mientras que Frente Amplio ocupará una curul con Yvan Quispe, quien obtuvo la más alta votación preferencial con 30 931 votos.

El partido Acción Popular ocupará un escaño con Orlando Arapa Roque. Sin embargo, la incertidumbre, conforme avanzaba el conteo de votos, es para ocupar la quinta curul. Preliminarmente, se pensaba que Héctor Coaquira de Frente Amplio ocuparía el escaño; no obstante, este le correspondería a Irene Carcausto de Alianza para el Progreso.

En Arequipa, los candidatos seguros son Edgar Alarcón, Hipólito Chaiña de UPP, José Luis Ancalle del Frente Amplio, José Núñez del Partido Morado, Daniel Oseda del Frepap y Rosario Paredes de Acción Popular. Alarcón y Chaiña fueron los más votados en la región superando los 50 000 votos.

Daniel Oseda solo obtuvo 13 912, pero ingresó al Parlamento por arrastre.

Muchos partidos ya no quieren el voto preferencial

Primero se ve la cantidad de votos que obtuvo la lista, por eso los votos preferenciales son opcionales. En Arequipa, por ejemplo, es cierto que el candidato Daniel Oseda Yucra solo tenía 13 mil votos a su favor (con los que no podría alcanzar un escaño porque hay candidatos con mayor votación que él) pero la lista del Frepap tiene más de 50 mil votos en la región y partidos como el PPC, que tiene un candidato con mayor votación que Oseda, solo logró obtener 40 mil votos como partido, por lo que no pasa. Es por eso que muchos piden la eliminación del voto preferencial, ya que consideran que es injusto. Los actuales virtuales congresistas se quedarán, porque es casi imposible que los resultados cambien, el margen entre candidatos ya es grande.

Sobre las actas observadas en Arequipa, son 66 (al cierre de edición), todas son por errores materiales, es decir, las cifras de votantes no coinciden, hay actas ilegibles, faltan firmas, entre otras observaciones y estas no se pueden interpretar, por lo que serán declaradas nulas. Es complicado que los resultados cambien a estas alturas.