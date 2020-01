Daniel Urresti Elera: “Estoy pidiendo al Poder Judicial que me abra el juicio pendiente por el caso Bustíos”

Daniel Urresti, el congresista electo más votado en Lima según los avances de la ONPE, reconoce que le gustaría presidir este poder del Estado “como a los 130 elegidos”. Asegura que la bancada de Podemos no actuará contra la Sunedu ni a favor de su fundador, José Luna Gálvez, investigado por la Fiscalía en un caso sobre Odebrecht.

Hasta ahora usted sería el congresista más votado en Lima. ¿Cuál considera que es el mensaje de la población?

En el anterior Congreso, le dieron mayoría a un solo partido y fue una catástrofe, ahora han fraccionado el Parlamento. El mensaje es claro: “no quiero una sola voz que se imponga sino que se pongan de acuerdo”. En Lima, tiene que ver la esperanza sobre modificación de leyes de seguridad ciudadana, un compromiso que yo adopté.

¿En qué consistiría esta modificación de leyes?

El Código Procesal Penal tiene 15 años y se hizo para mejorar la seguridad, pero no ha sido así. Solo quitó funciones a la Policía y transfirió al Ministerio Público y los municipios. Tenemos que devolver a la Policía varias funciones, como la recuperación de espacios públicos. Al Ministerio Público le dieron la dirección de la investigación pero no tiene la infraestructura necesaria y los fiscales tampoco la formación de los detectives. Además, hay que desaparecer el mercado de reducidores, pero el delito de receptación no es sancionado eficazmente.

¿Y tiene la fuerza política para lograr esos cambios?

Todos los elegidos tienen claro que para sacar sus proyectos tienen que lograr consensos. Esos consensos se tienen que buscar apenas tengamos resultados oficiales de la ONPE...

Sabemos más o menos...

Una vez tengamos resultados oficiales, comenzaremos acercamientos a las bancadas. Por lo que dijeron en campaña, la mayoría de partidos coincide en que hay que mejorar la seguridad. Por eso, creo que será fácil el consenso, salvo que solo lo hayan ofrecido por la campaña.

¿A qué grupos identifica como más cercanos a sus iniciativas en seguridad ciudadana?

No tengo idea. Lo identificaremos cuando comencemos a conversar. Allí nos daremos cuenta con quiénes nos podemos aliar para sacar proyectos. Por lo pronto, recibir la mayor votación me obliga a ser ejemplo. Sobre la inmunidad, por ejemplo, estoy pidiendo al Poder Judicial que me abra el juicio pendiente por el caso Bustíos. Necesito salir de una vez de eso.

Y tiene allí un acuerdo con su bancada, según entiendo...

Sí. Posiblemente para ir a juicio se necesite autorización del Congreso. Yo y mi bancada votaremos para que esa autorización se dé. Y no interferiría en mis funciones de congresista.

¿Qué pasa si la justicia lo declara culpable del caso?

Me ponen esposas y me llevan a carceleta y a un penal. Eso pasa con un ciudadano común, es lo que debe suceder con un congresista. Ese es el mensaje.

¿También votarán para que procesen a Luna hijo en los casos que lleva la Fiscalía?

Si en algún momento necesita la Fiscalía que el Congreso emita un permiso o lo necesario, el voto será igual que en mi caso. Tenemos las cosas claras: predicaremos con el ejemplo.

Fuerza Popular también enarbola la bandera de la seguridad. ¿Ve allí posibles acercamientos de su grupo con ellos?

El mandato del pueblo es claro: hagan consensos. Si hay que hacer consensos con Fuerza Popular, Frepap o cualquiera de las bancadas para sacar leyes que mejoren la seguridad, eso es lo que nos toca. No me dicen: ‘te elegí para que vayas a pelearte, delincas o blindes gente’.

Al ser el más votado, ¿le gustaría presidir el Congreso?

Es como preguntar a un cadete o a alguien que entra al Ejército si quiere llegar a ser general o a un sacerdote si le gustaría llegar a ser papa. Si entras al Congreso, lógicamente que a todos los 130 congresistas les sería un honor y un orgullo llegar a ser el presidente del Congreso.

Me queda claro que sí le gustaría el máximo cargo...

Ah... Igual que a los 130 que son elegidos.

¿Este Congreso puede ser una plataforma para que postule a la presidencia de la República en el 2021?

Yo pienso seguir en la política, pero los pasos a seguir dependen del comportamiento que tenga. Me considero un empleado del pueblo y trataré de cumplir y de ser ejemplo en todo. Eso va a definir el futuro político. Llegará el momento cuando el pueblo vea si he cumplido con sus órdenes o no.

¿Cómo se define el partido Podemos y su participación en esta organización política?

Este partido está buscando tener una vida larga, no ser solo un vientre de alquiler sino formando como un partido real, con sus propios cuadros. Me he presentado nuevamente con Podemos porque aceptaron todas mis propuestas. Conversé con otros partidos y querían solo un integrante más. El señor Luna ha podido presentarse a congresista si buscaba inmunidad, pero no lo ha hecho...

¿Usted lo pidió?

Claro. Que pida licencia permanente del partido y eso ha hecho. Hace frente a una investigación y nosotros no vamos a mover un dedo ni decir una palabra para defenderlo.

Y Sunedu es tema sensible.

Si se trata de Sunedu o Telesup, nos vamos a abstener...

¿Ni siquiera apoyarán mejoras a la calidad educativa?

Todo lo que sea apoyar y defender la calidad educativa y el acceso a educación en sectores más pobres, eso apoyaremos. En la bancada no vamos para hacer algo contra Sunedu, defender a Luna o a Telesup. No moveremos un dedo ni diremos una palabra en su defensa.

¿Cómo ve al Frepap y UPP?

Una cosa es la campaña y otra lo que harán en el Parlamento. Esto solo conoceremos cuando estemos allí. Mientras, todo es especulación. Confío en que todas las bancadas que entren entiendan lo que pide el pueblo, como he entendido yo.