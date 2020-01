Arequipa: Hipólito Chaiña y sus discrepancias con la militancia de Antauro

Deysi Pari

Después de tres procesos electorales, Hipólito Chaiña Contreras logró su cometido de llegar a un cargo de elección popular. En el pasado postuló a la alcaldía de Paucarpata y al gobierno regional de Arequipa, sin éxito .

Es médico de profesión y se venía desempeñando como cirujano de abdomen de EsSalud, en el policlínico de Yanahuara. Alcanza un escaño en el Congreso por el partido Unión Por el Perú (UPP), pero discrepa con algunas propuestas de su próximo colega Edgar Alarcón.

Chaiña no está de acuerdo con la propuesta de pena de muerte para los presidentes corruptos y violadores de niños. "La pena de muerte no puede ser aplicada porque tendríamos que retirarnos del pacto de San José y esto no demora uno o dos meses, sino muchos años; por lo tanto no podríamos canalizar estos aspectos", dijo ayer el virtual congresista, teniendo en cuenta que su permanencia en el Legislativo será por cerca de 15 meses.

Explicó que este es un planteamiento del partido Frente Patriótico que lidera Antauro Humala. "No compartimos mucho estos aspectos, porque venimos de Unión por el Perú. Al interior de a bancada tenemos que discutir para poder sacar leyes que beneficien al Perú", indicó Chaiña.

Sobre esto, Alarcón manifestó que conversaría con Chaiña para escuchar qué sucedió, pues al ser acogido por Unión Por el Perú, asumió también al Frente Patriótico. "A estas alturas no puede venir a cambiar su discurso", acotó Alarcón.

Sorpresa

En UPP esperaban pasar la valla electoral, pero no imaginaban alcanzar una gran cantidad de escaños a nivel nacional. Al galeno Hipólito Chaiña le sorprendió el voto que obtuvo en la provincia de Camaná.

Considera que de todas formas tenía un voto duro, procedente de la organización política que fundó: Arequipa Mía. Este movimiento fue creado en el 2012 y con este postuló al gobierno regional.

Chaiña manifiesta que su primera incursión en la política fue en el 2002, después de eso salió del país a Francia y Colombia para especializarse. Recientemente estuvo en China, también por su profesión.

El virtual legislador dice que en su campaña desembolsó alrededor de 40 mil soles que salieron de su peculio. Recibió colaboración de algunos allegados, pero en propaganda electoral. Ahora pedirá licencia sin goce de haber en su plaza de EsSalud. Además hay que tener en cuenta que es accionista minoritario de una clínica privada.

Propuestas

El nuevo representante de Arequipa señala que sus primeras acciones serán fiscalizar los decretos de urgencia que ha venido emitiendo el Ejecutivo y canalizar una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución Política del Perú.

Considera que una acción importante será la acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. En el plano regional, manifestó su postura frente al proyecto Tía María. “Mientras no tenga licencia social, mientras contamine tiene que desaparecer”, precisó. ❖