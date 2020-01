Una elección que produjo nuevo mapa

El mensaje más importante de la elección de ayer es el rechazo contundente al fujiaprismo, con un resultado de Fuerza Popular que constituye una debacle para una agrupación que en el congreso anterior tuvo 73 curules.

Que el Apra y Solidaridad con Mauricio Mulder y Rosa Bartra a la cabeza, no pasen la valla, es una sanción a los rostros más visibles de la prepotencia parlamentaria de los últimos años.

Para el Apra, tocar fondo, como ocurrió ayer, en la primera vez que no consigue ingresar a un congreso, constituye una gran oportunidad para reformarse a fondo, y eso no lo va a conseguir con la guardia vieja que forjó la debacle actual y con jóvenes que repiten sus mismas taras. Si eso no cambia, este antiguo y tradicional partido ahora sí va a desaparecer.

Por su parte, la ultraderecha conservadora –Solidaridad, Contigo– fue rechazada por los electores, lo cual significa que sus ideas no tienen arraigo. Rafael López Aliaga ha anunciado su candidatura presidencial 2021 como el ‘Bolsonaro peruano’, pero a este paso no gana la elección ni del club más exclusivo de Lima.

El ganador de la jornada fue AP, recibiendo una herencia que se la van a disputar varios, como fue evidente ayer cuando Raúl Diez Canseco llegó a festejar el triunfo al local partidario como si fuera suyo, junto con el alcalde Jorge Muñoz, con quien juega en pared, y con Alfredo Barnechea, entre otros, peleando por un poco de cámara.

Es un triunfo, pero a poca distancia de dos de las grandes sorpresas de esta elección: Frepap y Podemos con Daniel Urresti, quien se lucirá en el congreso demoliendo al fujimorismo, y se perfila como un candidato presidencial 2021.

APP y el Partido Morado también obtuvieron un estupendo resultado que los apuntala para que sus líderes, César Acuña y Julio Guzmán, también perfilen sus candidaturas 2021.

La izquierda, finalmente, obtuvo un resultado muy interesante de más de un quinto de la votación, pero fragmentada, empezando por la radical de UPP de Antauro Humala a la que se suma Frente Amplio, mientras Juntos por el Perú y Perú Libre de Vladimir Cerrón podrían no pasar la valla, lo cual es una sanción al desposicionamiento que produjo Verónika Mendoza.