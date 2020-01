El expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar expresó este domingo 26 que confía que la nueva representación nacional en el Congreso de la República entrará en funciones con “nuevos aires”.

“Creo que todos tenemos la oportunidad de reflexionar. Hemos estado todos juntos y hemos visto lo que ha pasado y sus consecuencias. ¿Vamos a seguir cometiendo los mismos errores? Creo que viene una posibilidad de un congreso refrescado, con nuevo aires”, comentó el exprimer ministro tras salir del colegio Alfonso Ugarte, San Isidro, lugar al que llegó para sufragar en el marco de las Elecciones 2020.

Tras ello, Del Solar Labarthe señaló que, como el periodo del nuevo Parlamento será corto, ya que solo tendrá funciones hasta julio del 2021, tiene que priorizar “tareas concretas”.

“Tiene menos de año y medio. No tiene tanto tiempo, por eso es bueno que tenga tareas concretas. Creo que tiene tareas pendientes: terminar la reforma política, no cesar la batalla contra la corrupción, no perder esos focos y hacer que para la próxima vez haya reglas para que los ciudadanos se sientan mejor representados”, sostuvo.

Consultado por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar infundada la demanda competencial que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, por la disolución del Parlamento, Salvador del Solar, señaló que el órgano constitucional “consagró” la medida del Poder Judicial.

“Con todos los problemas que hemos tenido, lentamente estamos avanzando en lo institucional. Hay que tratar que ese fortalecimiento se consolide”, agregó.