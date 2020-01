Diez partidos celebraron superar la valla electoral

El flash de resultados a boca de urna y los de conteo rápido suelen ocasionar los primeros festejos y decepciones en los partidos políticos durante una contienda electoral.

Ayer, luego de las 4 de la tarde, de las 21 organizaciones que participaron en estos comicios congresales, solo diez pudieron celebrar porque superaron la valla electoral y, por ende, serían las únicas que podrán conformar el nuevo Congreso.

PUEDES VER Elecciones 2020: Lista de virtuales congresistas electos por Lima

Al cierre de esta nota, las listas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Podemos Perú, Fuerza Popular, Somos Perú, Frepap, Unión por el Perú, Frente Amplio y Juntos por el Perú eran las únicas agrupaciones que habían pasado la valla de 5% de votos a nivel nacional.

Tales cifras provocaron la algarabía en la sede de Acción Popular. Hasta entonces, los electores le dieron al partido acciopopulista el primer lugar. Los militantes y dirigentes celebraron con justa razón.

En esa algarabía, la candidata número 2 de AP, Leslye Lazo, insistió en que su agrupación será “de oposición, pero de construcción”. “Siempre se ha aplaudido lo bueno y todo lo que se tenga que fiscalizar, se tiene que fiscalizar”, expresó Lazo a la prensa.

PUEDES VER Elecciones 2020 conteo rápido: composición del Congreso por regiones

Horas después llegaron al local de AP el excongresista Yonhy Lescano, el exvicepresidente Raúl Diez Canseco, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quienes saludaron los resultados obtenidos en estos comicios congresales.

Similar algarabía se instaló en Alianza para el Progreso (APP). Su postulante número uno, Omar Chehade, aprovechó la ocasión para adelantar que su bancada propondrá una reforma electoral en el nuevo Parlamento.

En el Partido Morado, en tanto, su líder Julio Guzmán, resaltó la ubicación de su agrupación, pero su reacción fue serena. “El PM ha recibido el apoyo de millones de personas, pero todavía no le hemos ganado a nadie. Le vamos a ganar a alguien cuando hagamos las propuestas que hemos prometido”, acotó.

PUEDES VER Tras el ascenso del Frepap, conozca a la congregación religiosa que respalda a este partido

Y en Podemos Perú, Daniel Urresti, quien lidera la lista de sus candidatos, aseguró que su bancada va a “darle la mano al Ejecutivo en lo que corresponda al Congreso para que la economía pueda crecer”.

Mientras que en Somos Perú, su candidato congresal Renán Espinoza sostuvo que “no hay tiempo que perder” para concretar las reformas.

En Frente Amplio, su postulante número seis, Gabriela Salvador, agradeció el respaldo de los electores y aseguró que continuarán investigando al fiscal Pedro Chávarry. “Les decimos a nuestros compatriotas que este partido va sentar a Chávarry porque si no es así, esta elección no tendría sentido”, enfatizó.

En la otra agrupación de izquierda, Juntos por el Perú, tomaron con calma las cifras de votos. “Todavía lo tomamos con calma”, precisó su candidato congresal Julio Arbizu.

Del mismo modo, celebraron en Unión por el Perú y el Frepap. Este último se viene consolidando como la sorpresa en estas elecciones. Por la noche, los resultados apuntaban a que el Frepap se ubicaba en segundo lugar.

PUEDES VER ONPE publicó los primeros resultados oficiales de elecciones 2020

Saborear la derrota

Por otro lado, Fuerza Popular también pasó la valla, pero sus candidatos no lo tomaron de buena forma porque, a diferencia de las elecciones generales del 2016, esta vez no obtuvieron un gran respaldo electoral. Incluso su aspirante número uno, Martha Chávez, denunció un presunto fraude electoral por el voto electrónico, pero no supo sustentar su acusación.

Y en el caso del Apra, Contigo, Solidaridad Nacional y el Partido Popular Cristiano, sus locales estuvieron cerrados. No había militantes presentes porque no existían motivos para celebrar. Ninguna de estas organizaciones pasó la valla electoral. Por ende, no integrarán el Legislativo.