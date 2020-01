Chávez dice que su “inteligencia y sentido común” son pruebas de “fraude” en voto electrónico

La fujimorista Martha Chávez, y quien encabeza de la lista de Fuerza Popular, aseguró que su “inteligencia y sentido común” es prueba del “fraude electoral” en el voto electrónico, luego de asegurar que muchos votos a favor de su partido están ocultos.

La también excongresista enfatizó en que los fujimoristas se oponen al voto electrónico porque no existe una garantía de la “idoneidad” de esta modalidad para sufragar. Según Chávez esta puede ser alterada a favor de cierta posición política, lo que sería un fraude electoral.

"El 5 % (correspondiente al voto electrónico) lo pueden manejar a su antojo. (...) La prueba es mi inteligencia y sentido común“, contestó la fujimorista en entrevista con Radio Exitosa, al ser cuestionada sobre las evidencias para cuestionar que los votos emitidos de manera electrónica constituyen un fraude procesal.

En entrevista con RPP, insistió en que el voto electrónico, mecanismo usado a nivel internacional, busca favorecer al gobierno al representar un 5 % de la población electoral a nivel nacional. No obstante, añadió que la principal prueba es la falta de una auditoria. Fuerza Popular contaba con una posición similar en los simulacros.

“¿No le parece a usted suficiente prueba que la ONPE no le pueda enseñar una auditoria que demuestra que ese sistema informático es invulnerable a interferencias e intrusiones? Esa es la principal prueba, el silenciado cuando se le ha pedido”, mencionó.

Asimismo, Martha Chávez subestimó el rol de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes se encargar de verificar que el proceso electoral sea el adecuado.

“El observador no puede entrar a la cabina de votación y por ejemplo no se ha podido dar cuenta de lo que yo sí, de que la cédula electoral ha sido adulterada. No es cuestión de escrutinio, es momento del voto electoral”, indicó.

Martha Chávez agregó que entregaron un documento ante la ONPE para pedir que no se use el voto electrónico, además de solicitar apoyo a la ONU y a la OEA.

Por otro lado, al ser consultada sobre la reducción en el apoyo de la población a Fuerza Popular, al haber tenido 73 en el Congreso pasado, a este que solo alcanzaría 12 aproximadamente, mencionó que con el conteo de votos “van a mejorar la posición”.

Martha Chávez Cossío mencionó que espera que la mayoría en el Congreso, que hasta el momento se lo llevaría Acción Popular, “no sean damas de compañías o comparsas de este Gobierno”. Fuerza Popular bajó al puesto 6 de la relación de partidos políticos que más respaldo tuvo en estas elecciones congresales extraordinarias 2020.