El candidato al Congreso Julio Arbizu manifestó este lunes que “cuidarán cada voto” que Juntos por el Perú, agrupación política que integra, recibió en la víspera en el marco de las Elecciones 2020, luego que se conociera que podrían no pasar la valla electoral de representación en el Legislativo.

De acuerdo a los escrutinios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 70 % de actas procesadas, la mencionada agrupación solo acumularía un 4.6 % de votos válidos y no alcanzaría escaño alguno en la nueva composición del Parlamento para completar el periodo legislativo 2016-2021, ya que, según el artículo 22 de la Ley Orgánica de Elecciones, para llegar al Congreso, los partidos políticos deben superar el 5 % de votos en el ámbito nacional.

Ante ello, a través de su cuenta de Twitter, Arbizu Gonzáles advirtió que existirían “fuerzas del mal” que se esfuerzan para evitar que Juntos por el Perú no lleguen al Congreso.

“Así que las fuerzas del mal no quieren que vaya al Congreso? Ya lo sabíamos. Sepan que cuidaremos cada voto, porque ellos representan la voluntad de la gente. La mafia que persiste en el Parlamento y sus muertos deben saber también que yo no me voy a quedar tranquilo”, se lee en su publicación.

El último domingo 26, tras el cierre de las votaciones congresales, América Tv - Ipsos Perú informó que, según el conteo rápido de votos, Juntos por el Perú alcanzaba el 5.1 % de respaldo electoral.

Respecto a su electorado, solo en Lima y extranjero, Juntos por el Perú, al 73.42 % de actas procesadas, acumula 182 095 votos válidos.