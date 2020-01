La voz del pueblo es la voz de Dios, versa una de las frases más trilladas de la historia. Este 26 de enero quedará en la historia del país como el día en que el pueblo dijo NO, con su voz más áspera y enérgica, a un grupo de candidatos que representaban la continuidad de un Congreso disuelto, marcado por el obstruccionismo, la corrupción y el blindaje político.

Y es que la derrota de organizaciones como el Apra, Solidaridad Nacional y Contigo no es producto de la casualidad. Que el partido de la estrella, el más antiguo en esta contienda, haya superado apenas el 2% de los votos, mientras sus pares ni siquiera se acercaron a este porcentaje, es un reflejo claro de que el electorado hoy apuesta por la renovación.

No más Mauricio Mulder. No más Rosa Bartra ni Yeni Vilcatoma. No más Juan Sheput, Janet Sánchez ni Salvador Heresi. Los viejos aliados del fujimorismo (y exfujimoristas también) no tendrán una curul en el próximo Parlamento.

Y el Perú lo celebra.

Camiseta naranja

El líder aprista Mauricio Mulder, experto en confrontaciones, fue uno de los aliados más activos de Fuerza Popular en el Congreso disuelto y uno de los más duros opositores del gobierno de turno. No mucho más que Juan Sheput (Contigo), quien de integrar la bancada oficialista (PpK) pasó en la última etapa de ese parlamento a liderar la oposición contra la gestión de Martín Vizcarra.

Esto sin mencionar a las ex Fuerza Popular Bartra y Vilcatoma, que para estas elecciones cambiaron el color naranja por el amarillo de Solidaridad Nacional. Ambas lideraron más de una contienda contra la reforma política y blindaron, entre otros, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, amparadas por una mayoría parlamentaria avasalladora y sus cargos dentro de las comisiones de Constitución y Justicia, respectivamente.

Aunque con menos luces inquisidoras, Salvador Heresi y Janet Sánchez (Contigo) también arrastran serios cuestionamientos y han sido relacionados con el partido naranja en más de una ocasión. El exministro de Justicia, por ejemplo, fue vinculado a personajes como el exgobernador del Callao Félix Moreno, a su antecesor Alex Kouri y al exalcalde Juan Sotomayor. Todos cercanos al ala más dura del fujimorismo.

El caso de Janet Sánchez no es tan irrelevante como parece. Como presidenta de la Comisión de Ética tuvo a su cargo investigaciones que fueron pasadas por agua tibia. Esto determinó las renuncias de los representantes de cinco bancadas a dicha comisión, en la última etapa del disuelto congreso.

En todos los casos, la camiseta naranja siempre asomó.

La jugada no funcionó

Para el analista político Alonso Cárdenas, la derrota del Apra, Solidaridad Nacional y Contigo, es el resultado de una estrategia, una jugada del fujimorismo en su intento por tener nuevamente una mayoría significativa, que no funcionó.

"La estrategia (del fujimorismo) de colocar a sus exmiembros como satélites en partidos aliados, no funcionó. En el caso de Contigo, debido a su cercanía con las mafias del Callao. En Solidaridad, la imagen negativa de Rosa Bartra ha sido como una lápida. En el caso del Apra, desde las elecciones que ganó en el 2006, su declive ha sido constante y continuo", explica.

Asimismo, el politólogo advierte que si bien esto significa una renovación política, positiva hasta cierto punto, debemos estar atentos a las alianzas que puedan resultar del ingreso del Frepap y Podemos Perú. “El Frepap, por su naturaleza religiosa, tiene una posición conservadora, mientras que Podemos Perú es un hermano menor de Solidaridad Nacional. Hay que estar atentos”, aconseja.