Cinco partidos tendrán un escaño en la región Cusco

Luis Álvarez y José Salcedo

La jornada empezó con incertidumbre y terminó con sorpresas. Los candidatos iniciaron el día con los acostumbrados desayunos electorales en mercados, comedores populares y salones comunales. La variada gastronomía cusqueña formó parte de la dieta electoral. Demostraciones de humildad y un acercamiento con el pueblo fueron los últimos intentos para ganar los votos de los indecisos.

Pasadas las cuatro de la tarde, los resultados a boca de urna revelaron que diez partidos pasaron la valla electoral. La sorpresa: el Frepap. Unas horas después, el conteo rápido de Ipsos elevó a 11 los partidos que tendrán representación en el Congreso transitorio.

Según esa tabulación al 100% de Ipsos, de los 11 partidos que superaron la valla, solo cinco tendrán representación congresal por Cusco. Se trata del Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Unión por el Perú y Frepap.

Estos resultados, en parte, se contradicen con el conteo de la ONPE al 18.98%. Indican que UPP encabeza las preferencias y le siguen Acción Popular, Democracia Directa, Runa, Frepap, Somos Perú, APP y Frente Amplio.

Votación sin problemas

En las primeras horas del día, fueron pocos los electores que acudieron a los 217 centros de votación donde se instalaron 3 462 mesas para 1 001 277 electores.

Casi al mediodía, se instaló la última mesa en la institución educativa Chachacomayoq, en el Cercado de la ciudad. “Se alcanzó el 100% de mesas, no se tuvo mayores inconvenientes que los acostumbrados, como el desinterés de algunos miembros de mesa, que tardaron en cumplir su deber cívico”, explicó la jefa de la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) de Cusco, Erika Cipriano Díaz. Bordeando las cuatro de la tarde, cientos de personas aceleraban el paso para emitir su voto, antes que los locales de votación cerraran sus puertas.

Agenda parlamentaria

Antes de los resultados a boca de urna, la lideresa de Nuevo Perú —movimiento político que se presentó a estas elecciones con Juntos Por el Perú—, Verónika Mendoza, miraba con optimismo la elección. Dijo que el Congreso transitorio tendrá la difícil misión de fortalecer la lucha contra la corrupción, porque todavía existen personajes camuflados en distintas agrupaciones políticas que intentarán “bajarse” al equipo especial Lava Jato.

En cuanto a los temas de la región Cusco, Mendoza manifestó que están pendientes las grandes obras de infraestructura. “La nueva bancada parlamentaria del Cusco tendrá que defender el Gasoducto del Sur, el aeropuerto, el hospital Antonio Lorena, entre otras”, dijo.

ENFOQUE

Alberto García

Catedrático Unsaac

No hay razón para el entusiasmo

No veo ninguna razón para el excesivo entusiasmo. Como decía alguien: se cambia todo para que no cambie nada. Al final, lo único que continúa es el número de 130 congresistas, pero no hemos escuchado ninguna propuesta que diferencie a los que entran de los que salieron. Los resultados que se conocen son un "jalón de orejas" muy fuerte para las izquierdas y una lección que ojalá hayan aprendido quienes han postulado y creyeron que, con solo proclamarse de izquierda, tenían el voto asegurado. Lo del APRA no me sorprende y no me sorprendería que vaya más abajo.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la cantidad de votos nulos y viciados tendrá un volumen muy alto, así como el ausentismo. Hay indiferencia y hastío con la clase política. Eso cambiará cuando los partidos cambien, se reestructuren y entiendan su responsabilidad en la construcción y reconstrucción políticas. Mientras eso no sea así, las próximas elecciones serán igual de desastrosas.