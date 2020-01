Elecciones 2020. El exmandatario Ollanta Humala acudió al CEP Mixto Cristo Salvador, en Surco, para participar de los comicios congresales y expresó que el Estado “tiene la obligación” de financiar a las agrupaciones políticos, además, indicó que el Partido Nacionalista participará en las próximas elecciones presidenciales.

“Yo creo que es urgente que ese problema [financiamiento a los partidos políticos] lo resuelva el Gobierno, porque, así como han cortado y, en otros casos, lo han criminalizado, el Estado tiene la obligación de financiar los partidos políticos”, aseveró el también exmilitar.

Asimismo, Humala Tasso se refirió a las elecciones presidenciales del 2021 y aseguró que el partido que fundó y con el que alcanzó el máximo cargo de la nación también se hará presente. “El Partido Nacionalista participará en las elecciones del 2021, de todas maneras”, sostuvo.

El exdignatario de 57 años también llamó a la población a participar en el proceso electoral para renovar el Poder Legislativo. “Insto a la población a que voten y que no esperen a último momento. No necesitamos votos blancos o viciados porque eso no ayuda a conformar un nuevo Parlamento”, aseveró.

“Complicado. Complicado porque ya no hay el mecanismo de la doble censura de gabinete para cerrar el Congreso. Además, a partir del segundo semestre, el presidente está en la obligación constitucional de convocar a las elecciones del 2021”, elucubró Humala Tasso sobre el posible escenario que el Gobierno de Martin Vizcarra afrontará en el año y medio que le resta de mandato.

Sobre la elección congresal extraordinaria comentó que espera “que salgan nuevos rostros”, y recalcó que uno de los errores que cometió el Gobierno actual es que no contó con una bancada en el Parlamento. “El Gobierno debe estar preparado para una nueva oposición”, concluyó.