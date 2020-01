Tello: “Vizcarra ha cometido un error al no contar con una bancada en el nuevo Congreso”

Error del gobierno. Según José Tello, el que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no haya presentado una bancada para el Congreso 2020 podría jugarle en contra.

El experto en derecho electoral sostuvo que este es un claro mensaje de que el mandatario no posee un apego a los partidos políticos. Asimismo, agregó que no es institucionalista, pues no se debe a una organización política.

“El presidente Vizcarra ha cometido un error al no contar con una bancada (en el Congreso). Ha logrado algo que así nada más no tiene cualquier presidente, pero tiene una falencia en lo que es gestión gubernamental”, comentó.

Lo mejor para el jefe de Estado será crear puentes con las próximas bancadas del Congreso para conformar una agenda rumbo al Bicentenario, pues de lo contrario los enfrentamientos entre los dos poderes del Estado continuarán en este año y medio.

Tello señaló que el Parlamento que elegiremos hoy tendrá la tarea de terminar con las reformas propuestas por el gobierno de Vizcarra y, de hacerlo en un corto plazo, se podrá resolver otros temas en agenda que permitirá el avance económico del país.

“Es tiempo que con este nuevo Congreso haya un entendimiento. Tiene que haber comunión entre Ejecutivo - Legislativo para sacar las reformas adelante”, agregó.