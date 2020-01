Arequipa: Advierten que partidos políticos hacen propaganda cerca a locales de votación [VIDEO]

Llegó el día. Mientras miles de ciudadanos eligen al nuevo Congreso de la República, diferentes autoridades supervisan que la fiesta electoral se desarrolle sin problemas. El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique dio alcance de las incidencias que se reportaron hasta el momento en la región.

Este domingo, Ángel María Manrique indicó que los supervisores de la Defensoría han advertido la presencia de propaganda electoral, en volantes o ‘mosquitos’, cerca de los locales de votación. Indicó que están constatando estos casos para reportarlos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Hay que recordarles a estas organizaciones y políticos de que no se puede hacer ningún tipo de propaganda electoral, ni proselitismo político a 100 metros a la redonda de los locales de votación”, aclaró.

INSPECCIÓN

Por otra parte, el Defensor del Pueblo detalló que 40 supervisores se han repartido entre las provincias de Arequipa, Caravelí, Camná e Islay, para vigilar que los ciudadanos no tengan problemas al momento de acudir a las urnas.

Recordó que los electores pueden alertar a la Defensoría si su mesa de votación aún no se instaló, si no se brindó las facilidades en caso de tratarse de personas con discapacidad o adultos mayores, si el local de votación no cuenta con servicios higiénicos, entre otras incidencias. Remarcó que pueden reportar estos casos llamando al número 995 620 602.