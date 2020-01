De acuerdo a boca de urna de Ipsos Perú el Partido Aprista Peruano obtuvo el 2.8 % de votos válidos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020. Al conocerse este primer conteo el candidato por esta organización, Mijael Garrido Lecca señaló tener paciencia y sostuvo que “en la derrota se muestra de qué está uno hecho”.

Asimismo, aseguró que el “carácter” de un partido político “no se ve entre los fuegos artificiales de la victoria” y alentó a sus compañeros de agrupación a estar orgullosos de haber hecho todo lo posible.

En tanto, el Apra no tendría presencia en el próximo Congreso en ninguno de los 26 distritos electorales, ya que no supera la valla electoral del 5% de votos válidos. Pese a ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó que las organizaciones que no pasen este límite tampoco perderán su inscripción como partido político.

Por otro lado, las agrupaciones que lideraron el voto fue Acción Popular con 11.8, Alianza para el Progreso con 8.8 %, el Partido Morado con 8 %. Podemos Perú con 7.4 %, Fuerza Popular aún tendrá escaños en el siguiente Legislativo por los 7.1 % de votos válidos a boca de urna.

Somos Perú y Frepap tienen el 7 % de votos, Unión por el Perú y el Frente Amplio 6.2 % y Juntos por el Perú 5 % según el primer resultado de estos comicios 2020.