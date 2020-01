Psicoanalista Jorge Bruce: “Los votos blancos nulos y viciados favorecen a los partidos blindan a la corrupción”

Advierte que el alto porcentaje de personas que aún no han decidido su voto o lo piensan anularlo es una muestra de que estos son comicios no muestran entusiasmo por ninguna agrupación. La elevada proporción de electores que, según las encuestas, piensan viciar o votar en blanco en los comicios parlamentarios del domingo, expresa que no estamos viviendo una fiesta electoral, y que más bien una gran mayoría acudirá a las ánforas por obligación, señaló el psicoanalista Jorge Bruce.

“Eso demuestra con toda claridad que no es una fiesta electoral. No hay un entusiasmo, una esperanza, yo diría, incluso, que es una resaca electoral. La gente va a acudir mayoritariamente por obligación y tiene que elegir un candidato, pero no hay claramente un entusiasmo genuino por ninguna agrupación”, comentó.

Dijo que esta situación también tiene que ver con el hecho de que estamos eligiendo legisladores para un período muy breve, de los que se puede esperar muy poco. “La gente lo ve como una suerte de trámite burocrático por el que hay que pasar”, acotó. Bruce instó a los ciudadanos no solo ir a centros su votación para evitar la multa, sino a elegir a sus representantes. “Los votos blancos nulos y viciados favorecen a los partidos que están blindando a la corrupción.” refirió.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reflexionar a quiénes darán su respaldo en la justa electoral, sugiriendo que tomen en cuenta el papel que jugaron algunos parlamentarios que quieren retornar al Legislativo a pesar que blindaron a personajes corruptos como el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, el exjuez supremo César Hinostroza y otros miembros de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“A quien favorece la abstención y los votos blancos, nulos y viciados es a estos grupos como el Apra, el fujimorismo, cuyos porcentajes van a aumentar. Tenemos un sistema de cifra repartidora que es una catástrofe; que, por un sistema de votos emitidos, válidos y curules, hace que los partidos pasen de 14% a tener 40 congresistas, como podría ser el caso de Acción Popular. Nadie sabe quiénes son sus candidatos, la gente está votando por una lampa o el recuerdo de Fernando Belaunde. Y eso también es un síntoma de que mucha gente está votando de manera compulsiva y mecánica”, manifestó.