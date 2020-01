Keiko Fujimori se pronuncia a pocos días de resolverse pedido de prisión en su contra

La excandidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció sobre el pedido de prisión preventiva en su contra, a pocos días de que el juez Víctor Zuñiga lo resuelva. Lo hizo por medio de su cuenta de Facebook.

El Equipo Especial Lava Jato solicita al Poder Judicial que Keiko Fujimori regrese al Penal Anexo de Chorrillos de manera preventiva debido a que mientras esté libre puede obstruir a la justicia o huir del país.

Keiko Fujimori es acusada por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.

El partido Fuerza Popular recibió aportes para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 de distintos empresarios y compañías, los cuales no fueron reportados legítimamente a la ONPE, sino fueron simulados a través de falsos aportantes bajo la modalidad del pitufeo.

Entre las firmas que habrían beneficiado a Fuerza Popular se encuentra la constructora brasileñaKeiko Fujimorit que habría empleado dinero de su Caja 2 (dinero ilícito).

La lideresa de Fuerza Popular señaló al respecto que no tiene certeza acerca de qué decidirá el juez Víctor Zuñiga.

“Trato de ser fuerte, sobre todo por mis hijas, pero ya se imaginarán la angustia que siento de solo pensar que ellas tengan que volver a pasar por lo mismo. Cada vez que me preguntan si todo va a estar bien, le pido a Dios que me dé las palabras exactas para transmitirle las palabras a ellas, pero la verdad es que ni yo misma sé que pueda pasar”, manifestó.

Asimismo, buscó sostener que no fugará debido a que no lo hizo cuando su padre, Alberto Fujimori, renunció a la presidencia del Perú desde el extranjero por fax.

“El fiscal ha tomado mi caso como una obsesión personal y ha llegado al extremo de involucrar y atacar a miembros del Tribunal Constitucional porque no le dieron la razón. No existe peligro de fuga en mi caso. A ustedes les consta que cuando mi padre renunció desde Japón me quedé en el país para enfrentar y dar la cara como siempre lo hecho desde hace más de 20 años”, intentó explicar Keiko Fujimori.

“No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni le he pedido a nadie que lo haga. Ningún aportante me ha señalado en absoluto. […] El Tribunal Constitucional ha descartado totalmente el peligro de obstrucción”, añadió.

Asimismo, reconoció que debe aclarar muchas acusaciones en su contra y aseguró que seguirá haciéndolo.

“¿Hay algún elemento nuevo que haya probado que voy a fugar o que mi libertad pone en peligro este proceso de investigación? Sé que hay hechos que deben ser aclarados y por eso voy a seguir colaborando como siempre lo he hecho en los últimos años”, dijo.

A su turno, el fiscal José Domingo Pérez aseveró hace unos días que Keiko Fujimori rompió toda legalidad posible.

“No solo porque captó dinero de Odebrecht, sino porque está demostrado objetivamente que recibió millones de dólares en efectivo, en maletas, clandestinamente, no bancarizado. Está acreditado que obstruyó la averiguación de la verdad obstruyendo, amenazando, induciendo, coaccionando a testigos”, enfatizó.