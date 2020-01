Juan Sotomayor: las claves de su detención por organización criminal [VIDEO]

Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, fue detenido este sábado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en un operativo dirigido por la fiscal Sandra Castro, quien también investiga a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Sotomayor fue intervenido en su vivienda en el distrito de Jesús María, en donde fue de inmediato puesto a disposición de las autoridades tras ser sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal “Rich Port II”.

Detención de Juan Sotomayor. Foto: Ministerio Público.

La investigación en contra del exalcalde Juan Sotomayor apuntan a que el ahora candidato al Congreso en las elecciones 2020, lideraría una banda dedicada a cobrar dinero de manera irregular a través de la contratación de trabajadores fantasmas.

De acuerdo a la Fiscalía, Juan Sotomayor operaría con el alias de “Juancha”, “Juana la cubana” o “Fiorela” en la supuesta organización criminal.

Disposición fiscal en el caso de Juan Sotomayor. Foto: La República.

Juan Sotomayor, las claves

La investigación contra el exalcalde Juan Sotomayor se vinculan directamente con dos denuncias que la presidenta del Directorio de la Empresa de Servicio de Limpieza Publica del Callao (Eslimp-Callao), Maritza Villa Huayllas, interpuso ante el Ministerio Público.

En estas denuncias, Villa Huayllas sostenía que Juan Sotomayor era el cabecilla de una organización criminal que hizo pagos por casi 60 millones de soles por servicios que nunca se cumplieron.

La materia base para estas denuncias fueron dos informes de auditoría de la Contraloría General de la República, en los que se analizó la ejecución de servicios de recolección, transporte y disposición final de desmonte.

Las auditorías, centradas en la gestión de Juan Sotomayor, determinaron que se pagó 59 millones 724 mil soles de manera irregular entre el 2015 y el 2017.

Según estos informes de la Contraloría, en la gestión de Juan Sotomayor se aprobaron, autorizaron y tramitaron 22 procesos de selección en los que se contrataron a empresas que no cumplían los requisitos técnicos.

“Requirieron la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de desmonte sin sustento, otorgando la buena pro y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían con los requisitos, incrementando además los servicios. Asimismo, se pagaron servicios no prestados, los cuales fueron sustentados en documentos con firmas no auténticas, ocasionando perjuicio económico a la entidad por un monto de 10 millones 197 mil 730 soles (y) 49 millones 525 mil 976 soles”, señalan los documentos de la Contraloría.

La organización criminal

Siguiendo la denuncia contra Juan Sotomayor ante la Fiscalía, se sostiene que la presunta organización criminal que el exalcalde del Callao dirigiría actuaba de dos maneras.

La primera iniciaba con Eslimp-Callao, que remitía informes de los servicios fantasma a la Municipalidad del Callao. Estos eran canalizados por la gerencia general de Eslimp-Callao hasta la Gerencia de Medio Ambiente de la comuna chalaca.

Una vez ahí, esta instancia otorgaba la conformidad del servicio y aprobaba la conformidad de pago.

La segunda modalidad que cometía la presunta banda liderada por Juan Sotomayor iniciaba cuando el Consejo Municipal del Callao destinaba recursos mediante la aprobación del presupuesto. En este se incluía la partida para Eslimp-Callao, lo cual facilitaba la disponibilidad de dinero.

En la denuncia interpuesta contra Juan Sotomayor, se indica que los presupuestos se aprobaron “y se permitió sin control alguno los pagos por prestaciones fantasmas defraudando al Estado”.

Vale indicar que las denuncias contra Juan Sotomayor y algunos exfuncionarios de su gestión se hallan en el Segundo y Tercer Despacho de la Fiscalía Corporativa De Delitos Contra la Administración Pública del Callao.