Luego de haber renunciado al movimiento político Nuevo Perú, las exparlamentarias Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona formaron la organización llamada “En Movimiento”, sobre la que aseguraron no tener una finalidad electoral por ahora.

Marisa Glave aseguró que el espacio organizado tiene como finalidad la formación, reflexión y articulación, sin embargo negó que fuera un partido político en el que se pretenda impulsar su postulación a la presidencia del Perú.

“En Movimiento no es un partido político, no está articulado en mi candidatura presidencial que además no existe. Es un espacio de articulación de activistas donde hay feministas, ecologistas, anticapitalistas, obviamente se posiciona en el espacio de la izquierda pero su pretensión no es electoral”, expresó Marisa Glave.

En ese sentido, la excongresista señaló que la finalidad no es buscar firmas, puesto que “uno de los problemas más grande de la política de izquierda es creer que en dos segundos después se puede reconstruir algo y simplemente salir y pedir el voto”, de acuerdo a lo manifestado en Ideele.

“En este momento nuestra primera conclusión es que los procesos electorales son urgentes, son transcendentales, hoy nos ocupan evidentemente parte de la atención política nacional, pero que hay cosas importantes, pasos previos que no pueden no darse, nosotros no vamos a decir que estamos en una organización política con miras electorales. Cuando estemos, si es que estamos en esas condiciones lo anunciaremos con responsabilidad”, sostuvo la exregidora de Lima.